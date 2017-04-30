美俄新一代直升機 新一輪科技競逐

賽考斯基、波音、洛馬合作的SB-1，是同軸旋翼再配合加速用的尾旋翼。(圖/賽考斯基-波音公司)

俄國衛星網報導，美國賽考斯基直升機公司(Sikorsky Aircraft Corporation)正在設計下一代的高速直機SB-1，並且最近公佈了相關宣傳影片，希望成為未來直升機計劃（FVL）的標案得主，SB-1的設計採用雙軸旋翼配合尾部推進以得到高速性能，無獨有偶，俄國的卡莫夫設計局(Kamov)的新直升機也都採用同樣的設計概念。

每日郵報(Daily Mail)報導，SB-1是由賽考斯基直升機公司為主要承包商，洛馬公司協力製作，預計是做為UH-60黑鷹直升機的繼任機種。賽考斯基認為，同軸反向旋翼的設計，雖然使直升機的高度變高，但是下洗氣流可以較小，使飛行可靠度增加。搭配尾部推進，可以使飛行速度提升到時速463公里，較黑鷹直升機的時速292公里快上許多。

俄國卡莫夫的Ka-92，也使用同軸旋翼與加速尾旋翼。(圖/卡莫夫設計局)

說到同軸旋翼設計，俄國卡莫夫設計局最有經驗，他們所有的直升機都採用同軸旋翼設計。Ka-92是卡莫夫的最新機種，將要與米爾設計局的Mi-1X競爭，做為俄國下一代的通用直升機。Ka-92約可搭乘30名乘客，巡航速度為每小時430公里，根據以前的報導，Ka-92的原型將在2018年進行首飛。

賽考斯基、波音、洛馬合作的SB-1未來直升機的概念影片。

不過並非所有的未來直升機設計都使用同軸旋翼，俄國米爾-莫斯科設計局(Mil- Moscow Helicopter Plant)的Mi-1X，是以著名的高速直升機Mi-24為基礎，設計新式旋翼和直升機外型做為提升速度的方式，該機於於2015年12月29日首飛，試飛員稱讚此機有良好的控制性能，但是速度沒有公布。

至於美國另一個直升機大廠貝爾公司(Bell Helicopter)，則是沿用V-22魚鷹旋翼機的經驗，製作下一代旋翼機V-280勇猛式(Valor)，簡化了引擎艙，使旋翼軸可以直接轉動，並且改良旋翼，減小下洗氣流的強度，V-22最大的缺點就是下洗氣流過大。

俄國軍方分析師迪米崔．德羅登柯（Dmitry Drozdenko）說：「直升機很脆弱，容易受到先進的防空設備的傷害，因此速度是提升存活率的關鍵因素，飛得愈快，越早到達行動區域，愈早完成任務員，也就愈容易存活。」

(中時電子報)