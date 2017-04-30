林全找老師教坐姿 潘維剛批：形式主義只會讓台灣競爭力更衰退

媒體報導指出，行政院長林全最近在行政院公開說明「前瞻計畫」時，帶領閣員們坐在高腳椅上，營造政策沙龍的形象，林全找來坐姿老師上課教坐姿，試圖維持權威感。對此國民黨主席參選人潘維剛批評民進黨的形式主義、表面功夫只會讓台灣的競爭力更衰退。

國民黨主席參選人潘維剛3O日表示，行政院公開說明「前瞻計畫」草率混亂、不清不楚，蔡英文政府執政荒腔走板，現在已經淪落到要用高腳椅來維持權威形象。她說請林全院長捫心自問，錯誤的政策難道會因為「坐姿、權威形象」就能說服民眾買單嗎？今天人民將未來託付給民進黨政府，要的是能拿出讓人民幸福的政策的政府，但我們很遺憾民進黨政府不知檢討、本末倒置，還天真的以為「坐姿」可以改變一切。

潘維剛呼籲民進黨政府，「人必自侮而後人侮之」今天如果民進黨政府能拿出好的政策，哪怕是坐在地上人民也是會支持。最後潘維剛表示，民進黨的形式主義、表面功夫只會讓台灣的競爭力更衰退，令人憂心！

(旺報)