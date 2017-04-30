莒光號562次行經貢寮出軌 誤點27分1人受傷

莒光號562次（潮州往花蓮）18時40分行經貢寮出軌。（鐵路局提供）

第3車轉向架2軸出軌。（鐵路局提供）

台鐵莒光號562次（潮州往花蓮）今(30)日18時40分行經貢寮下行東正線時出軌，車上旅客200人無人受傷，但出軌車輛造成石碴彈起打到附近居民，1人受傷送醫，出軌車輛第1至3車留至現場，已派搶修車出動，8至4車於19時07分繼續行駛。

台鐵表示，562次貢寮站下行東正線出軌事故，又因貢寮站11號轉轍器故障，4224次退回福隆站再開，目前雙溪福隆區間西正線單線行車，七堵機務段、台北檢車段、宜蘭機務段均已派員趕赴現場搶修。

(中時)