廣州城市形象片釋出 吸國外500萬人次觀看
廣州全新的5分鐘版城市形象片《花開廣州•盛放世界》（Guangzhou，Flower City in Bloom）自今年3月底面世以來，吸引了400家外媒關注；來自美國、英國、澳大利亞、新西蘭等數十個國家的網友圍觀，流覽量超過500萬次。覆蓋觀眾已達271.9萬人次，帶出「世界最美城市之一」的讚歎。
根據大洋網報導，形象片出品方廣州市委外宣辦介紹，本次新的城市形象片有一個新的亮點，那就是「花」的元素。在廣州，「花」是一種生活方式的沿襲、是一種精神的承載；「花」融入城市的每一個角落。
該片受到《今日美國》、雅虎、德新社、日本共同社、埃菲社、美國ABC、NBC、FOX電視台等近400家外媒關注，僅兩天時間，網路流覽量超過500萬次。臉譜、推特上的流覽量接近20萬次，收到眾多點贊。
3月24日，廣州新形象片首次亮相BBC World News（世界新聞台），在北美和歐洲頻道相繼播出，在BBC世界新聞台北美和歐洲兩個地區不同節目和時段共播出110次，短短的一周時間收視人次達271.9萬。同期，BBC.com網站上也相繼展開傳播，流覽量高達150061次。
據悉，講述廣州國際投資年會與新版城市形象片的新聞也於3月29日在亞太地區、美洲地區、歐洲地區的8個國家以6種語言同時發布，並第一時間被當地主流媒體、入口網站及重點新聞資訊服務平台廣泛轉載，傳播總量逾330家。
(旺報)
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