未有反年改抗議情資 立院本周「不反鎖」

立法院兩周前排審年金改革法案，引發軍公教團體圍城抗議，當時因警方接獲情資，指群眾疑備有煙霧彈、爆裂物，為避免發生衝突，除了部署上千警力，還架起層層拒馬、蛇籠，遭諷是「鐵幕立院」。不過本周警方並未接獲特殊情資，反年改團體也聲稱不會抗議，據悉本周立院僅增派至200員額警力，且不再用拒馬反鎖院區。

由於上次反年改陳抗時，有多位立委遭到群眾追打辱罵，甚至還有官員、公務員進入立法院也受阻，引發綠營內部檢討警政高層聲浪。

立院本周將繼續審查年改法案，據了解，警政署長陳國恩上周三已先至立院「演練操兵」，明天也會赴立院坐鎮，以便有狀況時可再第一時間調度。

(中時)