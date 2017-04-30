不到1年台鐵載客列車又出軌！ 1路人被石碴打傷

時隔不到1年，台鐵在貢寮再次發生載客列車出軌意外，幸車上旅客無人受傷，但因列車出軌濺起石碴傷及路人1人。

繼去年6月台東接連發生2起載客列車出軌意外，時隔不到1年，台鐵今再發生載客列車出軌意外，幸車上旅客無人受傷，但因列車出軌濺起石碴傷及1路人。台鐵指出，今18時40分，潮州開往花蓮，載運200旅客的562次莒光號，在貢寮下行東正線，第3車第1個轉向架2個車軸皆出軌，原因台鐵行保會調查中，目前改西正線單線雙向行車。

至19時07分，該列車4車至8車續行開往花蓮，出軌車輛第1至3車留至現場，七堵機務段、台北檢車段及宜蘭機務段均已派員趕赴現場搶修。

繼去年6月台東發生2起出軌意外，造成數人受傷，台鐵分別於今年1月31日發生莒光號於洗車線調車時出軌、4月6日慢行迴送故障車輛時第一軸馱運架出軌事故，但皆未載有旅客。所以此次載送旅客的列車出軌，是不到1年來第一次。

(中時)