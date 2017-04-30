台電工程滲水滲砂 北市光復北、八德路口18時起封閉

台電昨日（29日）下午約2時30分，在台北市光復南北路及八德路三、四段路口離地約45公尺處進行連接松湖變電所及大安變電所的電源線路洞道施工時，發現洞道有滲水、滲砂情況，台電與承包商派員駐守密切量測觀察，目前道路無明顯塌陷跡象，不影響民眾安全。

台電表示，基於保守及安全的考慮，已啟動預防性措施，動員承包商進行灌漿處理，經與台北市交管中心聯繫確認，自今（30）日晚間6時起封閉光復南北路及八德路三、四段路口。

台電初步研判滲水、滲砂是從施工所在地點下方的薄砂層而來，而施工上方為黏土層應該較為穩固，台電為避免滲水情形擴大、已向台北市道路管理中心申請，自今（30）日晚間6時起封閉路口，協同承包商加派人力進行現場搶修，並預計進行大量灌漿，以提升改善效果。

台電指出，已指派專責副總經理前往督導應變，造成民眾不便尚請見諒，將密切監測現場狀況積極搶修，盡早恢復民眾用路權。

(中時)