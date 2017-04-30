大葉生資學院新生體驗營 70歲運匠報到！
大葉大學生資學院周末兩天舉辦新生體驗營，透過生物科技觀察、藥妝產品實作、學長姐經驗分享、校園生態導覽等活動，讓大學準新鮮人認識未來職涯發展；有母陪子參加，也有夫妻同往；其中70歲的計程車司機陳邦奇，是今年最年長的大一新生，由妻子黃淑娟陪他一起來。
陳邦奇說，生科系安排了生態缸製作體驗，聽完老師介紹，小小魚缸裡包含微生物、水質淨化、飼料、造景等學問，讓他越來越期待即將展開的大學生活。他信心十足地說，相信順利完成四年的學業取得學位後，能跟營養學系畢業的女兒討論聊起專業話題。
生物科技暨資源學院院長張世良表示，為迎接個人申請錄取的新生們加入大葉大學的行列，生資學院每個學系都準備了核心課程體驗活動，幫助大學準新鮮人與大學課程接軌，此次大學體驗營特別開放家長共同參加，讓家長也能認識孩子就讀的學系特色，以及未來的學涯及職涯走向。
張世良說，大葉大學是全國第一個通過「環境教育機構」與「環境教育設施場所」雙認證的大學機構，生物資源學系畢業即可認列環境教育人員。
一連兩天生資系帶領新生走訪校園步道，認識學校豐富的生態，並規畫了標本製作等活動，讓學生了解生物多樣性。藥用植物與保健學系安排了萬金油、紫雲膏製作，展現中藥保健與美妝應用兩大特色。
分子生物科技學系藉由螢光魚與DNA指紋實驗，讓新生認識分生領域常用的基礎知識－基因轉殖與DNA。生物產業科技學系則推出「生科人講座」，並讓新生試作生態缸，與生活結合。
(中時)
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