相隔18個月 陳傑再跨進50秒內摘金
前一次跨進50秒內已經是前年10月高雄全運會，我國400公尺跨欄好手陳傑，相隔18個月，30日亞洲田徑大獎賽最後一站主場台北站，終於讓場邊計分板再度出現4字頭，以49秒67奪金、一併拿下7月印度亞田賽門票。
陳傑前年高雄全運會以49秒05改寫個人最佳成績，同時取得里約奧運資格，不過去年一整年成績都未能跑進50秒內，包括里約奧運最終繳出50秒65，該年最佳也僅是5月全大運寫下的50秒22。
終於再跑進50秒內，陳傑自己也顯得驚喜，「其實賽前心裡想達標亞田賽就好，但比賽氣氛佳、觀眾也捧場，加上又是主場給自己一點適當壓力。」主場壓力外，陳傑認為選手彼此競爭也是原因之一，以50秒54摘銀的余嘉軒，也一併達標亞田賽50秒50門檻。
等待將近1年半終於再跨進50秒，也為陳傑今年接續而來的幾個大賽寫下好彩頭，除了下周的全大運，當然還有重頭戲世大運和亞田賽，「這對我來說，也算是一個好的開始，盡快去適應國際賽一趟定生死的模式。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。