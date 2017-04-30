相隔18個月 陳傑再跨進50秒內摘金

我國400欄好手陳傑跑出49秒67摘金。(林宋以情攝)

前一次跨進50秒內已經是前年10月高雄全運會，我國400公尺跨欄好手陳傑，相隔18個月，30日亞洲田徑大獎賽最後一站主場台北站，終於讓場邊計分板再度出現4字頭，以49秒67奪金、一併拿下7月印度亞田賽門票。

陳傑前年高雄全運會以49秒05改寫個人最佳成績，同時取得里約奧運資格，不過去年一整年成績都未能跑進50秒內，包括里約奧運最終繳出50秒65，該年最佳也僅是5月全大運寫下的50秒22。

我國400欄好手陳傑跑出49秒67摘金。(林宋以情攝)

終於再跑進50秒內，陳傑自己也顯得驚喜，「其實賽前心裡想達標亞田賽就好，但比賽氣氛佳、觀眾也捧場，加上又是主場給自己一點適當壓力。」主場壓力外，陳傑認為選手彼此競爭也是原因之一，以50秒54摘銀的余嘉軒，也一併達標亞田賽50秒50門檻。

等待將近1年半終於再跨進50秒，也為陳傑今年接續而來的幾個大賽寫下好彩頭，除了下周的全大運，當然還有重頭戲世大運和亞田賽，「這對我來說，也算是一個好的開始，盡快去適應國際賽一趟定生死的模式。」

(中時電子報)