嘉義「台越交流音樂會」 14位越南當紅明星演出
「台越交流音樂會—遠離故鄉的心」音樂會，30日在嘉義縣表藝中心舉行，由14位越南當紅的影視明星、歌手所組成的。讓台灣越南新住民家庭，傳承具有傳統特色的越南音樂、戲劇與宗教文化，為台灣多元文化注入新活力。
在地的新住民社群「異國大家庭」及智德佛教協會30日借用嘉義縣表藝中心場地，辦理了「台越交流音樂會—遠離故鄉的心」音樂會，恰巧當天也是佛誕節。也鼓勵新住民家庭親子及一般台灣民眾攜手觀賞術文化節目，30日的活動表演吸引超過千名在台越南移工前來觀賞。
這次由越南來的14名演員中，以麗水（NSUT LỆ THỦY）最為知名，在1964年即得到「清心」獎，是越南藝人中最年經的人收到這個獎項榮耀， 2012得到「民人藝人」名號（越南藝人最高的名號），2013更得到胡志明市電視台（HTV Awards）的「越南傳統戲劇最收愛慕的女藝人」獎，可以與台灣的楊麗花相題並論。
嘉義縣表藝中心表示，為提升台灣與越南音樂戲劇文化交流，讓台灣越南新住民家庭傳承具有傳統特色的越南音樂、戲劇與宗教文化，特利用佛誕節假期，鼓勵新住民家庭親子及一般台灣民眾攜手觀賞優質的藝術文化節目，並參觀具越南特色的素食美食展，營造溫馨祥和之新台灣社會。
張縣長表示，這是個非常盛大的音樂會，因為有14位來自越南的明星及歌手會輪流上台演出，演出的時間也破了表演藝術中心的紀錄，表演長達4個半小時，加上外面廊道的美食跟書法作品展，應該不能說是個音樂會，而是「越南文化嘉年華」會。
(中時)
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