嘉義大崎國小56週年校慶 縣長為新跑道剪綵

民雄鄉大崎國小30日是56週年校慶，同時也是校內全新PU跑道落成的重要日子(余信賢攝）

民雄鄉大崎國小30日是56週年校慶，同時也是校內全新PU跑道落成的重要日子(余信賢攝）

民雄鄉大崎國小30日是56週年校慶，同時也是校內全新PU跑道落成的重要日子(余信賢攝）

嘉義縣民雄鄉大崎國小30日是56週年校慶，同時也是校內全新PU跑道落成的重要日子，縣長張花冠、民雄鄉長何嘉恒為跑道剪綵慶賀，張花冠強調，嘉義縣學子都最為優秀。

一早縣長張花冠與大崎國小師生歡慶56週年，校方安排陶笛表演來歡迎貴賓蒞臨，隨後張花冠頒發小紅包給比賽表現優異的學生，並替PU跑道剪綵，提升學校更好的學習環境。

縣長張花冠指出，大崎國小是發展相當平均的學校，無論音樂、英語或運動類如桌球等，因此經常獲得全國及區域性的大小比賽獎項，因此學校教育水準相當好，縣府方面也積極努力改善學校運動環境，補助學校136萬工程經費，從2月份動工至4月，提供給學校跟社區居民更優質的休閒運動場所。

會後，縣長也特別肯定大崎國小榮獲全國健康促進國際認證金質獎，並表示學校得獎代表環境衛生狀況非常優質，也反映了社區跟學校通力合作而榮獲這樣的殊榮，是非常好的典範學校，因此請大家放心的增產報國，把教育工作交給認真服務的縣府團隊。

(中時)