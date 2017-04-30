防無人機亂飛 成都機場設91個監測點
成都雙流機場4月下旬連續遭受8次無人機干擾，最嚴重的一次有10多架次改降其他機場。成都市4月29日起在機場周邊畫設91個虛擬網格，每個點設專人監控天空，隨時回報。估計從飛行員發現可疑目標，到公安部門接到線索，最快只需要2至3分鐘，期待找出能有效減少無人機黑飛的辦法。
從4月14日至4月27日，雙流機場接連發生8件無人機擾航事件，總計造成114個航班備降、超過40個航班延誤、4架飛機返航，超過1萬旅客出行受阻被滯留機場，嚴重威脅民航飛行安全。
為全力維護成都雙流機場正常飛行，成都公安局會同軍民航管理部門、機場公司、機場公安局等單位進一步研究加強機場淨空保護區域的管控機制，並在「五一」前夕展開機場周邊重點區域加強管控。
4月28日起已在機場周邊重點區域設置了91個加強型管控網格，每個網格內設置1個無人機監控點，並在各點配置專業望遠鏡、對講電台及防雨、防曬等設備及工具。每天從8時至20時，分班次進行監控，一旦發現網格內有無人機飛行，立即向轄區警方報告，巡控警察必須立刻趕往處置。
成都機場無人機「擾航」事件，除了威脅民航安全，成都西北地區本身是軍工企業的軍機試飛基地，近年試飛的包括殲20等解放軍新一代戰機。由於無人機起飛點位於雙流機場的西北方，不排除有軍工竊密風險。
成都雙流機場淨空保護區域是以成都雙流國際機場東、西跑道中心為基準兩側各10公里、跑道端外20公里的範圍畫定。為遏制無人機飛行亂象，目前四川公安已展開對無人機持有者進行實名登記，加強對無人機監管。民眾舉報的違法飛行線索經查證屬實，公安機關將按相關規定給予舉報人不低於1萬元人民幣獎勵。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。