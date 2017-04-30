防無人機亂飛 成都機場設91個監測點

成都雙流機場4月下旬連續遭受8次無人機干擾，最嚴重的一次有10多架次改降其他機場。成都市4月29日起在機場周邊畫設91個虛擬網格，每個點設專人監控天空，隨時回報。估計從飛行員發現可疑目標，到公安部門接到線索，最快只需要2至3分鐘，期待找出能有效減少無人機黑飛的辦法。

從4月14日至4月27日，雙流機場接連發生8件無人機擾航事件，總計造成114個航班備降、超過40個航班延誤、4架飛機返航，超過1萬旅客出行受阻被滯留機場，嚴重威脅民航飛行安全。

為全力維護成都雙流機場正常飛行，成都公安局會同軍民航管理部門、機場公司、機場公安局等單位進一步研究加強機場淨空保護區域的管控機制，並在「五一」前夕展開機場周邊重點區域加強管控。

4月28日起已在機場周邊重點區域設置了91個加強型管控網格，每個網格內設置1個無人機監控點，並在各點配置專業望遠鏡、對講電台及防雨、防曬等設備及工具。每天從8時至20時，分班次進行監控，一旦發現網格內有無人機飛行，立即向轄區警方報告，巡控警察必須立刻趕往處置。

成都機場無人機「擾航」事件，除了威脅民航安全，成都西北地區本身是軍工企業的軍機試飛基地，近年試飛的包括殲20等解放軍新一代戰機。由於無人機起飛點位於雙流機場的西北方，不排除有軍工竊密風險。

成都雙流機場淨空保護區域是以成都雙流國際機場東、西跑道中心為基準兩側各10公里、跑道端外20公里的範圍畫定。為遏制無人機飛行亂象，目前四川公安已展開對無人機持有者進行實名登記，加強對無人機監管。民眾舉報的違法飛行線索經查證屬實，公安機關將按相關規定給予舉報人不低於1萬元人民幣獎勵。

(旺報)