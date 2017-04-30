廣州五一出遊 親子遊產品熱銷

大陸五一小長假首日，廣東天氣晴好，周邊遊市場火熱。其中，出遊群體以親子家庭居多。

金羊網報導，走訪廣州市內旅遊集散點發現，爸媽「遛娃」出遊的現象比比皆是。據廣之旅統計，該社五一假期首日出遊的遊客中，超過7成是親子家庭。跟團出發的蘇先生表示，因為小學期中考試4月中旬就結束了，想犒勞孩子，趁著小長假出遊。

廣之旅稱，該社今年五一親子遊產品4月上旬上架，推出不到兩周便額滿。

(旺報)