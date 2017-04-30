照樣亂飛 大陸「電子圍欄」防無人機入侵無效

大陸「中國航空器擁有者及駕駛員協會」執行祕書長柯玉寶建議，官方及無人機業者應在機場等管制區建立「電子圍欄」，並內建在無人機內，以遏制無人機擅闖。當無人機飛抵圍欄，便須自動返航或落地。但道高一尺、魔高一丈。北京朝陽區就有無人機玩家表示，只要安裝破解模組與GPS定位系統，就可突破禁飛限制，照樣亂飛。

成都無人機黑飛事件，讓推廣預防無人機「黑飛」產品的業者，和製造無人機的大疆公司都「中槍」。有網友指出，成都福來鷹通用航空公司董事長張偉，同時擔任四川省通用航空協會常務祕書長，又是西南無人機飛行中心的負責人。而該中心推廣的防無人機「黑飛」產品飛雲系統，正是由福來鷹公司研發，質疑在利益上脫不了關係。

張偉則表示，自己確實在多個機構擔任職務，但都合法。被網友質疑的飛雲系統，目前都是免費為無人機愛好者提供服務，「是公益性質的項目」。他說，網路傳言均是「誹謗」，他已經報警。

也有媒體指無人機業者大疆創新販售可以破解禁飛區的軟體，導致黑飛難以管理。大疆則表示，這些店家並非大疆官方授權經銷商。針對冒用授權經銷商的名義已涉嫌侵權，除了法務部門介入，大疆也決定出資提供4月間影響雙流機場民航飛行案件舉報線索的人員，只要在今年底前，由辦案機關認定的提供重要線索並成功協助警方破案的人員，懸賞金額最高額人民幣100萬元。

目前無人機使用者的飛行資格、行為準則等，大陸政府主管部門目前尚未制定相應的法律、法規和行業標準，更不用說那些自行組裝無人機的玩家，令無人機的管理更加複雜。

(旺報)