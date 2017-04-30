白宮發言人證實：郭董見到川普、庫許納
鴻海集團確定在美國投資設廠，成為昨日台灣頭條新聞，今美國白宮進一歩證實，郭台銘29日見到美國總統川普，白宮發言人引述川普說法：「感謝他的成長和創造就業政策」。郭董被視為台灣2020年總統大選熱門人物，這次能比蔡英文先見到川普，也引起坊間少討論。
美媒彭博報導，白宮發言人斯楚姆（Natalie Strom）說，鴻海集團董事長郭台銘（美東時間）28日上午短暫會晤川普，「感謝他的成長和創造就業政策」。
其實見川普之前，郭台銘27日也到過白宮，主要會見川普女婿庫許納（Jared Kushner）、幕僚柯第許（Reed Cordish）及白宮美國創新辦公室（OAI）成員，會談內容是「關於美國政府正努力帶動製造業回流，以及為美國人創造優質薪水的工作」。
為改善政府運作和服務及創造就業，川普於3月成立白宮美國創新辦公室，由庫許納帶掌符，提出政策建議和計畫。
(中時電子報)
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