金門獅王爭霸賽 新加坡奪冠
金門迎城隍重頭戲之一的「獅王爭霸賽」今（30）日在縣立體育館進行南獅高樁比賽，10支國內外隊伍在滿場觀眾的喝采聲中激烈競技。最後由新加坡藝威體育會奪下2017年「獅王」寶座，獲得新台幣30萬元獎金。
邁入第5年的金門獅王爭霸賽，南獅高樁比賽共有21支樁，最高250公分，最低也有65公分，踏腳則只有0.4平方公尺。獅子在「採青」的過程中，以擬人化的肢體動作，表現喜、怒、哀、樂情緒和睡、醒、動、靜的各種姿態，現場觀眾屏息注目，緊張氣氛扣人心弦。
10支與賽隊伍在喧天鑼鼓中使出渾身解數，臨場都有超高技藝演出，只見獅子時而激動亢奮，時而害怕顫抖，讓觀眾心情也跟著起起伏伏。
比賽過程高潮迭起，站立在高樁上的獅子跳來跳去，10支隊伍均無人落樁，表現十分精采。結果，新加坡藝威體育會技高一等，以19個難度、零失誤，總分9.07的近乎完美表現，奪下2017年「獅王」寶座，獲得新台幣30萬元獎金。
第2名是台南雄威館的8.68分，第3名是三峽漢武館龍獅團的8.48分。比賽至晚間8時落幕，大家相約明年再見。
(中時)
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