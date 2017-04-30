亞洲田徑大獎賽首登台 7項9人亞田賽達標
亞洲田徑大獎巡迴賽30日首度登台，讓我國田徑好手受惠，包括女子鐵餅、女子跳遠、女子百公尺欄架、女子標槍、男子110欄、男子2百公尺以及男子4百欄，共計7項目、9人達標7月印度亞洲田徑錦標賽門檻。
亞洲田徑大獎賽為AAA亞洲田徑總會辦理的一級國際田徑賽事，今年首度將巡迴站最後一站設在台北，同時作為8月台北世大運的測試賽，讓地主選手提前體驗全新鋪設賽道、場地，我國好手也屢創佳績。
達標亞田賽女將包括鐵餅李采懌，以55公尺66達標亞田賽55公尺門檻，跳遠劉亞君以平個人最佳6公尺30笑納門票，百公尺跨欄謝喜恩跑出13秒50，跨進13秒60標準，標槍李慧君擲出歷年第3佳54公尺37成績，同樣取得亞田賽資格。
男子選手方面，除了在前兩站就已達標的「標槍雙俠」鄭兆村、黃士峰及跳遠向俊賢，有多人在主場締造佳績，我國200公尺紀錄保持人楊俊瀚飆出本季最佳20秒78奪金達標，400欄陳傑、余嘉軒金包銀外雙雙取得亞田賽資格，另外110欄好手楊尉廷、陳奎儒也攜手跑進亞田賽門檻13秒80，以13秒76拿下門票。
(中時電子報)
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