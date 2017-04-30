10年好友升格情人 女星認愛「生煎包王子」

江若琳大方認愛10年好友蕭潤邦。（圖／取自江若琳、蕭潤邦IG）

江若琳IG全文。（圖／取自江若琳IG）

港星江若琳出道10年，2013年憑著電影《高舉．愛》獲得香港第33屆金像獎最佳女主角提名，去年曾和大陸相聲演員曹雲金公開戀情，但短暫交往幾個月便宣布分手，而昨（29日）她在IG分享和男友的背影合照，大方認愛「我找到了一個懂我、愛我的人」，並透露兩人是10年好友變成情人，甜蜜之情溢於言表。

江若琳昨在IG貼出和男友緊緊相依的背影照，「在未來的日子裡，一如10年來的不離不棄，更多的是，我們會帶著多一個人的支持、多一個人的力量繼續努力，不論事業，還是愛情。」洋溢滿滿幸福感，最後也不忘感謝粉絲、親友這幾年陪她歷經許多風雨，「答應過回報大家一個最真誠的我。」

據悉，江若琳男友是香港前樂團Bliss成員蕭潤邦（Oscar），因演藝事業沒起色，便轉行賣生煎包，目前還開了6家分店，擁有「生煎包王子」的封號。而蕭潤邦在江若琳PO文前，已在IG浪漫大告白，「我們之間換了一個身分，我們在一起了！在未來的日子，妳的船是我，妳的燈塔是我，連岸也是我！」小倆口從10年好友升格情人關係，受到大批祝福。

(中時電子報)