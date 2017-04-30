愛唱才會贏！ 台南市為勞工朋友舉辦歌唱比賽
為慶祝五一勞動節，台南市政府勞工局與社團法人台南市勞工志願服務協會今天舉辦「愛唱才會贏－卡拉OK歌唱比賽」，來自不同職場的唱將，平日唱歌紓壓，今天也利用這個舞台，拿出精湛演出，為活動增色不少。
與會勞工朋友雖然都是業餘選手，但用心參賽則絲毫不馬虎，部分參賽者自備了華麗的「舞台裝」、有的則配合歌曲做細緻的造型，在各方親友團支持鼓勵下，現場宛如選秀般熱鬧。
勞工局長王鑫基表示，在這個屬於勞工朋友的日子舉辦「卡拉OK歌唱比賽」，除了希望提供給喜愛歌唱的勞工朋友有一展長才的機會，更希望藉著美好的音樂饗宴，讓勞工朋友的休閒生活更加多采多姿，享受與三五好友齊聚一堂，切磋歌藝、聯絡彼此的感情，促進社會更加和樂。
(中時)
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