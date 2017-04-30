第二度當英雄 李宗賢：要保護自己的家
「花賢」李宗賢近期打擊手感火燙，更用最棒的方式替自己4月球季劃下句點！富邦悍將30日戰到延長11下，他2出局一二壘有人時上場，相中猿隊中繼朱俊祥一記152公里的速球，敲出直擊中外野全壘打牆的二壘安打終結比賽，本季第二度當英雄，李宗賢豪氣的說，「這裡(新莊球場)是我們的家，我們要保護自己的家！」
李宗賢前一次打再見安打，是在4月16日對統一獅，當時是獅隊選擇故意保送張建銘對決他，卻吃了悶虧。此役他前4打席僅選到1次保送，還苦吞2次三振。最後11下他上場前，前一棒代打的吳宗峻也獲故意四壞，相同劇本再次上演，這次他同樣沒讓大家失望，敲出致勝安打助球隊勝出。
「永不放棄！」李宗賢透露，當時他上場前，三壘教練張家浩特別叮嚀他回想前次再見安打感覺，當下不斷想起前一次畫面跟感覺，讓他站上打擊區心情放鬆很多，「且他們既然保送要對決我，我不能害怕對決！」最後看了朱俊祥連投兩球149速球後，第三球速球就被他逮個正著。
李宗賢1個月內兩度擊出再見安打扮英雄，興奮的大喊「這支安打是為大家而打的！」富邦總教練葉君璋認為，他能夠兩度完成這樣的成就，或許就是「關鍵時刻能保持高度專注力」所致。李宗賢用再見安打，為自己火燙的4月劃下完美句點，也幫助處低潮的富邦，拿下重要的一勝。
(中時電子報)
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