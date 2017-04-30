兩岸廣場舞交流 700名舞者一同狂歡
全球風行的排舞，在大陸稱為「廣場舞」。4月30日在台灣師範大學舉行的《2017海峽兩岸排舞競賽交流會》，就有逾700名排舞愛好者參加，江蘇無錫的「無韻」舞蹈隊首次來台，讓台灣朋友看到大陸廣場舞的風采。
交流會幕後推手，「台北市國際排舞協會」創會會長彭蘇進表示，排舞是共同語言，音樂一下，全世界的舞者都會跳。希望藉著舞蹈促進兩岸交流，也認為大陸廣場舞應該與國際接軌。
本次交流會除了台北各區域的參賽隊伍外，由大陸體育單位及協會組織報名的，有江蘇無錫、福建廈門等3支隊伍。但江蘇無錫廣場健身舞協會理事長徐文革昨天說：「可惜另外2隊有其他表演，無法出席。」本次僅「無韻」代表出賽。
「無韻」舞蹈隊隊長周寶蒂已經70歲，跳起舞來依舊相當有活力，她笑說：「團隊成立17年，原來一起加入的成員都老了，現在都退出了。」也告訴大家，在大陸有一句話叫「跳廣場舞看江蘇，江蘇廣場舞看無錫。」言下頗為自信。
在大陸，廣場舞已經成為平民百姓晚餐後的固定休閒活動。徐文革表示，光在無錫就有12萬人在跳廣場舞，最小的舞者年僅5歲。可見廣場舞已不像以往只是「大媽」專屬了。
彭蘇進則表示，台灣排舞協會成立17年，以往都到大陸舉辦交流會，「這次第一次在台灣舉辦海峽兩岸排舞交流」。彭蘇進認為，排舞最重要的是切磋，「不應該只是自己跳，要看看別人的舞蹈、服裝。」
彭蘇進強調，大陸的「廣場舞」與台灣、歐美排舞略有不同，台灣排舞承接美國舞步，與國際同步；大陸則因地域大、人口多，發展出自己的音樂、舞蹈。隨著大陸跳廣場舞的人越來越多，也有許多人開始認為要與國際排舞接軌。交流會除了讓台灣舞者看看大陸廣場舞的特色，「也希望大陸能與台灣舞步、國際排舞接軌。」
(旺報)
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