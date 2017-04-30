辦五星級婚禮卻不肯登記 男怒向女友求償200萬

新竹張姓工程師前年與交往多年的女友舉行盛大婚禮，席設五星級飯店並奉上36萬元聘金，不料事後女方與婆婆產生嫌隙，導致遲未登記結婚，情侶反目成仇，男方怒告求償200多萬。

女方向法官泣訴，因家境不好，沒有陪嫁嫁妝，卻因此受到婆婆鄙視，動輒唇齒相譏，甚至偷窺閨房事，或擅自開房門，確認她有無偷東西，婆媳關係讓她懷疑這段婚姻的可行性。

男方則指稱婚禮花了84萬多元，女方卻遲不肯登記，讓他難以接受，甚至因此引發憂鬱症，另要求償100萬元精神賠償，女方需返還聘金。

法官認為，雙方既然宣告分手，婚約形同告吹，張求償婚禮相關損害賠償就無理由，但聘金屬於附有解除條件贈與，因此判女方將聘金歸還男方。

(中時)