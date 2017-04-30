力猛返先發「猛到6局」 自己也驚訝

力猛重返先發，繳出6局失1分好投。(中央社)

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富邦悍將近期傳將找新洋投，表現不如預期的力猛若不奮起，也不無可能被替換，或許危機意識使然，他30日從牛棚重返先發對戰Lamigo桃猿，繳出6局失1分好投，儘管最後沒能奪勝，不過表現讓總教練葉君璋滿意，已表明他下周會繼續先發，力猛表示，投到6局自己也很驚訝，「能壓制真的很開心！」

力猛本季前兩場先發，共投8局狂失10分自責分，自責分率高達11.25，隨後被調往牛棚，雖然偶有佳作，但整體表現依舊不若去年威猛。此役他重返先發面臨「飯碗保衛戰」，除首局被郭嚴文轟陽春炮，2上化解滿壘危機後，就一路壓制到6局，沒再讓猿隊越雷池一步，另還飆出7次三振。

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力猛為這次先發，不斷看自己過去的投球影片，做投球上的修正，一開賽時會被郭嚴文轟全壘打，是本來想塞內角，但卻失投跑到紅中偏高釀禍，不過被他打出全壘打後，他找回專注度，最後投到6局失1分，他自己都很驚訝。

力猛重返先發繳好投，對如今自己的狀態，他沒想太多，「畢竟4月時表現不好，只希望能讓表現回歸正軌、持續出賽，讓狀況能一直好下去。」至於未來的定位，他仍盼望能當先發，不過也表示若球隊需要，他去哪都沒有問題。

(中時電子報)