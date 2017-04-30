Lulu性感解禁登雜誌封面 阿達竟說：不應在外流通
藝人Lulu(黃路梓茵)與阿達緋聞傳了3年，然雙方一直沒有正面認戀，直到女方的師傅黃子佼不小心鬆口：「其實本來贊成他們公開」，間接公開了兩人戀情，但小兩口依舊低調，沒想到近日Lulu俏扮辣廚娘登上男性雜誌封面，阿達竟罕見開口說話了！
Lulu近來穿著清涼登上《FHM男人幫國際中文版》5月號封面，可愛又性感的模樣，大大顛覆過去有點搞笑的形象，而緋聞男友阿達今天竟然手拿該本雜誌，開玩笑直呼：「這種東西好像不應該在外面流通，我決定請大家幫我把它買完！」，還笑稱「點那痣還是有點像大根」，等同幫緋聞女友Lulu打書兼放閃，阿達的「變相同框」，讓粉絲直說「好浪漫」，大呼「天啊~快戴上墨鏡」、「閃光彈，快回避」，也決定支持兩人，「用新台幣下架她」。
(中時電子報)
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