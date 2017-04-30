英國啟動首座核融合研究用反應爐

英國ST40核融合反應爐啟動，嚴格來說，這是電漿實驗爐，還不是真正商用的反應爐。(圖/wwn)

英國最新的核融合反應爐首次啟用，主要目的是實驗高溫電漿的穩定性。這座稱為ST40的反應爐是由私人企業所贊助，希望能使高溫電漿達到1億度，這溫度將比太陽中心還要熱上7倍，只有這種溫度才能使核融合在地球環境壓力下進行

「世界核能新聞」(world-nuclear-news,wnn)報導，總部位於英國牛津的托卡馬克能源公司（Tokamak Energy）表示，隨著ST40反應爐「上線」運行，接下來的幾個實驗步驟是完成週邊電磁線圈的安裝，有了電磁線圈才能有效控制高溫電漿並壓縮，如果過程順利，ST40的電漿最快在今年秋季達到1500萬度，與太陽中心一樣熱。

托卡馬克能源公司首席執行官大衛．金漢(David Kingham)表示：「ST40的啟動，絕對是是英國和世界融合能源發展的重要日子，這是第一座由私人設計、建造和營運的核融合裝置。我們希望在未來不久就能使電漿達到1億度，使核融合科技實用化能儘早成功。」

他補充說：「我們仍然需要大量投資，並且要與學術界和工業界一同合作，假如達到預定的1億度目標，那將是核融合技術的里程碑。希望到2030年，就能開始建造商業規模的核融合反應爐。」

核融合是核能反應的一種，是將兩個輕原子施以壓力融合成1個較重的原子，在這個過程中會有質量的損失，這些損失的質量就會以極大的能量散發出來。宇由當中，最常見的核融合現象是氫原子因重力壓縮融合成氦原子，這就是恆星發光的原理，包括我們的太空，太空中的數億顆恆星都是用這個原理發光發熱的。在地球上，第一個應用核融合的科技產品是氫彈，氫彈是靠原子彈來引爆，再觸發威力更大的氫核融合反應。歷史上威力最大的氫彈試爆，是前蘇聯1961年10月30日在新地島試爆的「沙皇核彈」，其威力是廣島原子彈的3800倍。

要使核融合做為可控制的能源，就必須有效調整反應速度，太陽是靠著強大的恆星重力，與核融合的膨漲力量達成平衡而穩定的，但是在地球上，由於沒有辦法達到太陽核心的壓力，因此核融合的溫度會提高到上億度，可是所有的耐熱材料都無法耐受上億度的高溫，所以必須使用電漿來包覆，控制電漿又需要強大的磁力，使得人工核融合的整套系統相當複雜，這就是核融合研究已超過50年，卻還沒有成功的原因。

近年由於超級電腦運算能力更強，新的電磁材料問世，因此許多研究團隊重新投入核融合研究，包括美國軍武大廠洛馬公司也投資在相關領域。而托卡馬克能源公司第2台電漿實驗爐ST25 HTS，在2015年倫敦皇家學會夏季科學展覽會上，成功展示了29小時連續運作的高溫電漿，這是世界紀錄。

(中時電子報)