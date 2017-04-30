中和警匪槍戰駁火 對峙4小時匪徒劉邦誠棄械投降

天道盟太陽會總顧問劉邦誠今方在中和區興南夜市與警方駁火對峙近4小時，棄械投降後，高姓女友立即上前親吻劉嫌臉頰。（孟祥傑翻攝）

天道盟太陽會總顧問劉邦誠今在中和區興南夜市與警方駁火對峙，在高姓女友及新北市警察局長胡木源溫情喊話後，最後棄械投降。（孟祥傑翻攝）

天道盟太陽會總顧問劉邦誠今在中和區興南夜市與警方駁火對峙，高姓女友趕至溫情喊話，苦勸他棄械投降。（孟祥傑攝）

天道盟太陽會總顧問劉邦誠今在中和區興南夜市與警方駁火對峙，新北市警察局長胡木源親自與劉嫌對話，勸他棄械投降。（孟祥傑攝）

天道盟太陽會總顧問劉邦誠今在中和區興南夜市與警方駁火對峙，公寓樓梯間牆上滿是彈痕。（孟祥傑翻攝）

天道盟太陽會總顧問劉邦誠今在中和區興南夜市與警方駁火對峙，公寓樓梯間牆上與住戶門上滿是彈痕。（孟祥傑翻攝）

新北市上百名警力今天（4月30日）圍捕60歲治平專案嫌犯劉邦誠，雙方在中和興南夜市駁火互開50多槍，劉嫌一度揚言引爆手榴彈同歸於盡，最後在劉嫌高姓女友柔情喊話及新北市警察局長胡木源提供茶水的溫情攻勢下，劉嫌最後棄械投降，結束長達4小時對峙。

天道盟太陽會總顧問劉邦誠因涉去年11月新北市新店區暴力討債及街頭械鬥案，另涉一起販毒案遭法院通緝，警方今天凌晨3時執行「后羿專案」，前往劉嫌與46歲高姓女友基隆市西定路住處埋伏，劉發現有員警埋伏，叫女友上樓後，即與小弟開往汐止新台五路，再獨自下車招計程車逃往中和。

劉嫌抵達興南夜市外景新街與另名小弟會合後，見到員警追來，邊逃進一棟老舊公寓邊對員警開槍，警方也開槍還擊，雙方激烈駁火共開50多槍，槍林彈雨嚇壞不少民眾，警方也透過里長廣播，呼籲民眾遠離現場，但仍有不少好奇民眾圍觀並拍照、打卡。

新店、中和警分局及霹靂小組上百名警力，全副武裝團團包圍公寓，劉嫌原欲經連棟公寓頂樓逃逸，發現通往頂樓的鐵門鎖住，開槍擊壞4樓住戶門把，打算挾持人質，但仍不得其門而入，便從樓梯間的窗戶朝逐步逼近的員警繼續開火，甚至威脅要引爆手榴彈與員警同歸於盡，現場氣氛劍拔弩張。

劉嫌與警方駁火後要求見女友，胡木源立即要求專案小組馬上找來高女，在層層警力戒護下，以擴音器對著劉嫌大喊：「老公，你快下來啦，就可以看到我了！」、「我一定會陪你走下去的！」

胡木源透過高女手機與劉嫌對話說：「你要想想女友和家人，只要你棄械投降，警方會設法為你求情。」胡木源另請員警搬來1箱礦泉水放在公寓門口喊說：「天氣很熱，喝點水，不然身體受不了！」新店警分局偵查隊長陳嘉鵬也喊說：「你的罪不至於無期徒刑，有話好好講，不要讓場面更難看！」

警方、女友輪番溫情勸說，劉嫌態度終於軟化，右手持槍抵住太陽穴、左手拿著手榴彈下樓，將槍彈放在地上棄械投降，被警方上銬後，高女立即上前親吻劉嫌臉頰並遞上礦泉水，劉嫌則要求到一旁水溝小解，再由霹靂小組戒護帶回新店警分局。

劉嫌投降後，警方現場起獲1把制式克拉克手槍、3個彈匣及39發制式子彈與1枚手榴彈，因劉嫌拒絕接受夜間偵訊，警方預定5月1日上午訊問，訊後將依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及治平對象移送法辦。

(中時)