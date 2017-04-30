劉邦誠作風強悍 警方頭痛人物
今（30日）與警方駁火的劉邦誠，綽號「海山」、「老三」，有組織犯罪、恐嚇取財、毒品、槍砲及強盜等前科，是警政署註記天道盟太陽會台北分會大哥，在太陽會中知名度極高，現對外以太陽會總顧問自居。外傳劉嫌與已故前桃園縣長劉邦友是堂兄弟，但劉嫌家屬已否認，警方也說，最多只能算是遠親。
警方表示，劉邦誠2015年台北市萬警華分局以劉嫌涉及多起暴力介入中山區都更案、教唆幫眾對邵姓富商設局仙人跳得手300萬元等，逮捕後依組織犯罪偵辦。
去年也因覬覦某糕餅公司在高雄市興建觀光工廠的營造工程款，率眾持槍至承包營造商，藉口發包下游廠商，恐嚇索討數千萬元工程款，事後被警方逮捕。
去年底，劉邦誠代人討債，威嚇債務人償還100萬元，事後卻私吞債款不願歸還原債權人，雙方相約新店碧潭橋頭談判，但因談判破裂當街械鬥，劉嫌小弟還在派出所前聚眾叫囂，十分囂張。
劉邦誠年年被警方提報治平對象，卻仍動作頻頻，毫不收斂，是警方眼中的頭痛人物，不少道上兄弟也批評他「沒有道義」。
但劉對手下卻相當慷慨，常宴請小弟吃飯、上酒店，對高姓女友家人也資助甚多，這次遭警方圍捕並駁火，多名女友家人到場，向警方幫劉嫌說情，劉嫌評價出現兩極。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。