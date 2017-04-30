劉邦誠作風強悍 警方頭痛人物

今（30日）與警方駁火的劉邦誠，綽號「海山」、「老三」，有組織犯罪、恐嚇取財、毒品、槍砲及強盜等前科，是警政署註記天道盟太陽會台北分會大哥，在太陽會中知名度極高，現對外以太陽會總顧問自居。外傳劉嫌與已故前桃園縣長劉邦友是堂兄弟，但劉嫌家屬已否認，警方也說，最多只能算是遠親。

警方表示，劉邦誠2015年台北市萬警華分局以劉嫌涉及多起暴力介入中山區都更案、教唆幫眾對邵姓富商設局仙人跳得手300萬元等，逮捕後依組織犯罪偵辦。

去年也因覬覦某糕餅公司在高雄市興建觀光工廠的營造工程款，率眾持槍至承包營造商，藉口發包下游廠商，恐嚇索討數千萬元工程款，事後被警方逮捕。

去年底，劉邦誠代人討債，威嚇債務人償還100萬元，事後卻私吞債款不願歸還原債權人，雙方相約新店碧潭橋頭談判，但因談判破裂當街械鬥，劉嫌小弟還在派出所前聚眾叫囂，十分囂張。

劉邦誠年年被警方提報治平對象，卻仍動作頻頻，毫不收斂，是警方眼中的頭痛人物，不少道上兄弟也批評他「沒有道義」。

但劉對手下卻相當慷慨，常宴請小弟吃飯、上酒店，對高姓女友家人也資助甚多，這次遭警方圍捕並駁火，多名女友家人到場，向警方幫劉嫌說情，劉嫌評價出現兩極。

(中時)