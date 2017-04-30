王彩樺辣穿網襪熱褲 衰被嗆「像瘋查某」

王彩樺有「台灣濱崎步」之稱。（圖／中時資料照）

王彩樺穿短褲網襪，露出一雙美腿。（圖／取自王彩樺臉書）

「台灣濱崎步」王彩樺個性活潑幽默，深受觀眾喜愛，是不少綜藝節目的常客，今（30日）她在臉書Po出錄影前的準備照，沒想到熱褲搭配網襪的造型，竟無端被嗆「瘋查某」。

王彩樺今天錄影前，在臉書上傳自拍照和大家分享，只見她上身穿黑背心、短版外套，下半身則是迷你熱褲搭配性感黑網襪，露出一雙美腿，被粉絲狂讚「辣慘了」、「網襪太誘惑」，但也有人看不習慣，認為這絲襪不好看，還有人留言直嗆「穿這樣好像瘋查某」，引來粉絲幫忙發聲反擊「早上沒刷牙嗎？」成為小小意外插曲。

(中時電子報)