嫁雞隨雞！夫妻吸毒前後被逮
嫁雞隨雞！臨時工47歲莊姓男子有毒品前科，45歲葉姓妻子一時好奇，竟染上毒癮，兩人20多年進出監牢多次，夫妻倆各背負2件通緝案件待發監執行，故平日均深居簡出行事低調，日前盤查發現莊男不但是法院及地檢署發布之毒品通緝犯，更在其車內置物箱內起獲毒品安非他命1小包，並依毒品罪嫌送辦。
警方表示，當時為毒品通緝犯的莊男車子違停在路旁東張西望、形跡相當可疑便上前攔查，莊神色慌張，主動從牛仔褲右後方口袋取出一包安非他命，並坦承使用持有毒品。
經警方調查，莊男因愛妻心切，自稱一人獨居自台中南投兩地通車往返工作，最後找到莊男位於沙鹿區東英街租屋處，發現同時也遭地方法院及地檢署發布之偽造文書與毒品通緝犯，逮獲剛好要出門提款之葉女，夫妻倆雙雙入獄。
莊男平日生活經濟全程打理，雖日前遭警方逮補，原本足不出戶的葉女只好鋌而走險外出謀生，警方僅花了前後不到10天的時間便將他們夫妻逮捕入監，未來葉女要再見到丈夫恐怕只有在監獄了。
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(中時)
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