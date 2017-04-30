苗縣龍舟賽分2場 頭屋、竹南日期錯開

苗栗縣政府、竹南鎮公所端午龍舟賽「鬧雙包」多年，縣府考量資源整合，今年考慮與結合祭江洗港傳統宗教信仰活動的竹南鎮公所，合併辦理一場縣級龍舟賽，但頭屋鄉公所已連續承辦2年縣賽，認為「無三不成禮」，縣府決定今年縣龍舟賽仍由頭屋鄉主辦，竹南鎮公所也持續舉辦第22年龍舟錦標賽，兩場賽事時間則錯開。

苗栗縣龍舟錦標賽早年曾在頭屋鄉明德水庫辦理，因端午節當天竹南地區有特殊「祭江洗港」夏季媽祖出巡遶境的傳統宗教信仰活動，縣府長年結合民俗活動，連續16年在中港溪出海口辦理龍舟競賽。

2013年起移師三義鄉西湖連續2年舉辦龍舟賽，2015年再返回頭屋鄉明德水庫辦理。縣長徐耀昌去年曾表示，肯定竹南龍舟賽擁有在地優良的傳統文化，認為「一鄉鎮一特色，好的傳統要延續下去。」傾向由竹南鎮公所主導，合併辦理一場縣級龍舟賽。

頭屋鄉長江村貴認為，傳統習俗「無三不成禮」，辦理大型活動要連續辦理3年，希望龍舟賽至少在明德水庫再辦理1年，讓活動圓滿。

竹南鎮長康世明表示，端午節龍舟錦標賽已是地方端午盛事，公所雖然不再承辦縣龍舟錦標，仍配合「祭江洗港」持續自辦龍舟賽，藉由龍舟賽，象徵把不潔之物趕出河口。

今年經縣府評選，縣賽於5月29日在頭屋鄉明德水庫舉行，比賽隊伍共45隊，竹南鎮公所端午節龍舟錦標賽則於5月30日在中港溪出海口進行，受潮汐限制，最多只能容納50隊。

(中時)