那個國文老師招牌突遭拆 補習班回應說…

某國文老師招牌已遭拆。（翻攝自「黑特南一中」臉書社團）

作家A女上吊自殺，被網友影射的補習班某國文老師招牌被爆拆了！臉書社團「黑特南一中2.0」有網友爆料說，有工人在拆補習班該老師的招牌，有人擔心「老師神隱，這樣高三指考生怎麼辦啊？」

有人甚至PO照片問「嗯......？去中國研究，研究到被拆名字嗎？」「那高二要退費的會扣錢嗎？有人去退過了嗎？」不少學生擔心還在上這位老師的高三學生該怎麼辦？如果這名老師「離開」，會對課業造成影響。

據《ETtoday東森新聞雲》報導，補習班客氣低調回應說：「補習班不接受訪問」「主任及我們都不接受訪問」。

★再給自己一次機會

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(中時電子報)