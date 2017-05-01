健康50專欄：狂奔抓寶 小心運動誘發氣喘

物理治療師王儷穎(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪談氣喘。(馬樹立攝)

影片：健康50 - 氣喘的物理治療

你曾經因為拔腿狂奔抓寶後，突然覺得呼吸困難、胸悶並有咳嗽現象嗎？如果本身是氣喘患者，這樣的現象可能是「運動誘發氣喘」。為什麼運動會誘發氣喘呢？「運動誘發氣喘」還可以運動嗎？

一般有氣喘的人，「運動誘發氣喘」會在高強度運動10-15分鐘後會發生，「運動誘發氣喘」的原因可能與運動引起呼吸道水分或氣溫調解改變有關，而這些改變會進一步導致呼吸道狹窄，呼吸困難。目前臨床診斷「運動誘發氣喘」，以高強度運動測試配合運動前、後之測量呼吸道（狹窄）反應來判定是否有「運動誘發氣喘」的情形。

無論是本身有氣喘，或是本身無氣喘但氣喘症狀會在運動中或後出現，有這樣症狀的人可以跟一般健康人一樣運動嗎？大家可能不知道，其實，世界上很多頂尖的運動員都有「運動誘發氣喘」的症狀。在奧運選手中，有「運動誘發氣喘」選手的比例約為20%，其中以游泳選手的發生率較高，在冬季奧運選手中，「運動誘發氣喘」的發生率更高，如越野滑雪競賽項目中的選手，約有5成都有「運動誘發氣喘」的情形。因此，「運動誘發氣喘」不會成為運動的絆腳石，只要運動前做好適當的預防措施，也可以安心安全的運動。

首先，要注意的是運動環境的選擇上，乾冷的空氣（如冬季奧運選手的競賽場地）、空氣中花粉含量高的時候、或含氯氣濃度高的泳池，這些都是容易誘發氣喘症狀的危險環境因子，應盡量避免在這些環境下進行運動。若無法完全避開這些環境，以口罩保護呼吸道，則是可以考慮變通的方式。

第二，在運動前使用短效型支氣管擴張劑，可降低9成「運動誘發氣喘」的發生，保護效果約可持續2-3個小時，若需進行時間更長的運動（如馬拉松），則可考慮使用長效型的支氣管擴張劑。

有氣喘的患者可以「尖峰呼氣流速計」觀察自己每天氣喘的變化狀況。(馬樹立攝)

此外，若平日有氣喘的人，一定要遵照醫囑，定期定量服用控制氣喘的藥物，氣喘若在良好控制的狀態下，「運動誘發氣喘」發生的機率也會相對降低。最後，若平常沒有運動習慣的人，要避免一下子以非常高的強度來運動，循序漸進的增加自己的體能後才能進行較高強度的運動。此外，運動前，適度的暖身運動（至少5-10分鐘）也可以有效降低「運動誘發氣喘」的發生。

【小檔案: 世界氣喘日】

全球氣喘創議組織（Global Initiative for Asthma, GINA）為了提升民眾對氣喘的重視，並促進全世界改善對氣喘病患的照護，自1998年起訂定每年五月的第一個星期二為「世界氣喘日」，並且每年訂定與氣喘相關的衛教主題，在全世界超過35個以上的國家舉辦宣導活動，從1988年開始的「幫助兒童呼吸」一直持續至去年的「你可以控制你的氣喘」，宣導一系列針對氣喘的衛教知識。目前全世界約有3億人患有氣喘疾病，每年全球約25萬人死於氣喘，預計到2025年全球氣喘病人總數將突破四億人。

(本文作者王儷穎為臺灣大學物理治療學系助理教授)

(中時電子報)