為何選在5月1日？ 全球勞工節來源與特色
從全球工業化普及後，勞工取代農民成為各國社會與經濟的主力者，但因生產工具不為自己所有，往往成為被欺負的一群。如今在許多國家與地區中，勞工節被視為一個重要節日，讓更多的勞動者能夠休息一日，但為何選擇5月1日這一天？而除了5月1日這天外，世界上又有哪些特別的勞動節，都將在此一一介紹。
工業革命後，出現新型工作型態。在早期發展中，勞工權益經常不被重視。1866年，由馬克思（Karl Marx）創組的第一國際（International Workingmen's Association），首先喊出每日八小時工作制，開始影響各國的勞工階層；1886年5月1日，美國芝加哥等城爆發大規模抗爭遊行，聚集約35萬人，要求落實8小時的工時制度，並改善廠房與工作條件。市府派出大批警力維安，卻因激烈衝突造成雙方互有死傷，更在3天後的群眾大會上，遭受炸彈攻擊，造成多名警察和勞工當場死亡，史稱「乾草市場暴亂」（Haymarket Riot）。而後有多名工會領袖遭判死刑，3年後，共產第二國際（Second International）在巴黎，將此次事件的發生日期（5月1日）定為國際勞工節（International Workers' Day），呼籲各國勞工一同紀念並持續爭取權益。
繼承共產第一、第二國際的前蘇聯（USSR），不僅將5月1日定為勞動節，更舉辦盛大的遊行和慶祝活動，包含高舉馬列等共產領袖肖像的遊行；而中國大陸也於建政後訂定勞動節，更從1999年起，連同農曆春節、勞動節和國慶日，全部延長休假時間為7日，形成3大黃金週的概念。不過2008年以後，配合其他民俗節日調整，五一連假改為3天連休，並在各地舉辦大型工人聯歡會。而原屬英國和葡萄牙的港澳地區，亦在回歸後將5月1日列入官方節日之一。
隨著全球化浪潮和勞工意識抬頭，多數國家在設立勞動節時，多與國際勞工節同步，不過仍有部份國家有自己的特色和傳統，例如像北美洲的加拿大與美國、以及大洋洲的澳大利亞與紐西蘭等國。在加拿大境內，勞動節是九月的第一個星期一，由第四任總理約翰··湯普森爵士（John Sparrow David Thompson）訂定，但工會和勞工團體仍會在每年5月1日上街遊行來慶祝和表達訴求；鄰近的美國同樣也在暑假過後，將加拿大的勞動節引入成為聯邦節日。
至於紐澳兩國，紐西蘭在1900年設立勞工節，原先放權給各地方自行決定日期。不久之後，在1910年將十月第四個星期一做為全國通行的勞工節；而鄰居澳大利亞，則仍由各省自行決定日期，首都坎培拉（Canberra）、新南威爾斯省（New South Wales）和南澳是十月第一個星期一；維多利亞省和塔斯馬尼亞（Tasmania）則是3月第二個星期一；西澳區域是3月第一個星期一；而北領地與昆士蘭省（Queensland）則選擇5月第一個星期一；而印度洋上的聖誕島（Christmas Island）則以3月第四個星期一作為勞工節假期。
而台灣也在民國73年（1984）三讀通過《勞動基準法》後，選定與國際勞工節同日，和多數國家一同在5月1日當天，給予勞工們多一天的休息時間。
(中時電子報)
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