中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

為何選在5月1日？ 全球勞工節來源與特色

中時電子報
勞工節
國際勞工節是5月1日，全球有不少國家選擇與其同步。（達志影像/Shutterstock）

從全球工業化普及後，勞工取代農民成為各國社會與經濟的主力者，但因生產工具不為自己所有，往往成為被欺負的一群。如今在許多國家與地區中，勞工節被視為一個重要節日，讓更多的勞動者能夠休息一日，但為何選擇5月1日這一天？而除了5月1日這天外，世界上又有哪些特別的勞動節，都將在此一一介紹。

五一大遊行即將登場 反剝削、要保障

工業革命後，出現新型工作型態。在早期發展中，勞工權益經常不被重視。1866年，由馬克思（Karl Marx）創組的第一國際（International Workingmen's Association），首先喊出每日八小時工作制，開始影響各國的勞工階層；1886年5月1日，美國芝加哥等城爆發大規模抗爭遊行，聚集約35萬人，要求落實8小時的工時制度，並改善廠房與工作條件。市府派出大批警力維安，卻因激烈衝突造成雙方互有死傷，更在3天後的群眾大會上，遭受炸彈攻擊，造成多名警察和勞工當場死亡，史稱「乾草市場暴亂」（Haymarket Riot）。而後有多名工會領袖遭判死刑，3年後，共產第二國際（Second International）在巴黎，將此次事件的發生日期（5月1日）定為國際勞工節（International Workers' Day），呼籲各國勞工一同紀念並持續爭取權益。

國際勞工節
身為前蘇聯繼承人的俄羅斯，至今在5月1日，仍會有勞工節的大遊行。（達志影像/Shutterstock）

勞動節
中共建政後，也依循共產國家的傳統，大力推行勞動節。（圖/大陸網站）

繼承共產第一、第二國際的前蘇聯（USSR），不僅將5月1日定為勞動節，更舉辦盛大的遊行和慶祝活動，包含高舉馬列等共產領袖肖像的遊行；而中國大陸也於建政後訂定勞動節，更從1999年起，連同農曆春節、勞動節和國慶日，全部延長休假時間為7日，形成3大黃金週的概念。不過2008年以後，配合其他民俗節日調整，五一連假改為3天連休，並在各地舉辦大型工人聯歡會。而原屬英國和葡萄牙的港澳地區，亦在回歸後將5月1日列入官方節日之一。

五一勞動節
大陸的五一勞動節，過去曾是7天連假的「黃金週」，目前則改成3天連假。（圖/大陸網站）

國際勞動節
前蘇聯在勞動節都會舉辦大型遊行和慶典，圖為1960年代在莫斯科的遊行。（圖/維基百科）

隨著全球化浪潮和勞工意識抬頭，多數國家在設立勞動節時，多與國際勞工節同步，不過仍有部份國家有自己的特色和傳統，例如像北美洲的加拿大與美國、以及大洋洲的澳大利亞與紐西蘭等國。在加拿大境內，勞動節是九月的第一個星期一，由第四任總理約翰··湯普森爵士（John Sparrow David Thompson）訂定，但工會和勞工團體仍會在每年5月1日上街遊行來慶祝和表達訴求；鄰近的美國同樣也在暑假過後，將加拿大的勞動節引入成為聯邦節日。

勞動節遊行
1977年5月1日在莫斯科紅場舉行勞動節遊行。（圖/Comtourist 網站）

五一大遊行
2009年英國左派團體在倫敦進行勞動節大遊行，還包含巨幅史達林畫像。（圖/Troublemaker1949@維基百科）

至於紐澳兩國，紐西蘭在1900年設立勞工節，原先放權給各地方自行決定日期。不久之後，在1910年將十月第四個星期一做為全國通行的勞工節；而鄰居澳大利亞，則仍由各省自行決定日期，首都坎培拉（Canberra）、新南威爾斯省（New South Wales）和南澳是十月第一個星期一；維多利亞省和塔斯馬尼亞（Tasmania）則是3月第二個星期一；西澳區域是3月第一個星期一；而北領地與昆士蘭省（Queensland）則選擇5月第一個星期一；而印度洋上的聖誕島（Christmas Island）則以3月第四個星期一作為勞工節假期。

Sound Smart: The Haymarket Square Riot | History

而台灣也在民國73年（1984）三讀通過《勞動基準法》後，選定與國際勞工節同日，和多數國家一同在5月1日當天，給予勞工們多一天的休息時間。

(中時電子報)

五一小長假臨近 北京查緝黑導遊

更多精彩新聞請見國際頻道！
關鍵字：勞動節五一第一國際美加紐澳
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。