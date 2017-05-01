包豪氏義賣首站 比漾廣場圓滿謝幕
「只要買衣服，就能做愛心」，Bauhaus包豪氏集團全台巡迴公益義賣活動，首站從28日起跑，30日於比漾廣場站圓滿落幕，包豪氏將3日義賣所得32萬700元全額捐贈啟智技藝訓練中心，並邀致力於公益活動的李鳳翱律師出席見證。
啟智技藝訓練中心近期因經濟不佳募款困難，中心公關主任杜明君感謝熱心的民眾付諸實際行動，以實際力量幫助弱勢。包豪氏與比漾廣場攜手，為啟智技藝訓練中心提供人力、場地及物資，透過義賣方式使民眾更直接地參與公益善事。
巡迴公益活動首站開跑不只是開端，更希望透過公益巡迴喚起各地民眾對社會的關注，並響應用愛心關懷需要的人。
包豪氏集團今年首次舉辦公益義賣，訂定4至6月為公益月，北中南共有6站，首站從比漾廣場開跑後，5月5日至7日在新光三越高雄三多店、5月26至28日在台南南紡購物中心、6月9至11日在新光三越桃園站前店、6月23至25日在太平洋SOGO中壢店、6月30日至7月2日。
(中時)
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