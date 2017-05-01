SBL》陳冠全加簡偉儒 璞園再添奧援
在確定找回「溪湖」陳世杰後，桃園璞園補強動作仍未停歇，上季效力金酒的「澎澎」陳冠全與當家射手簡偉儒，確定即將加盟璞園，隨著離隊證明書到手，兩人預計本周與璞園完成簽約動作，也算另類的「鳳還巢」！
因為同樣南山高中畢業的陳冠全與簡偉儒，大學時期就曾在當時的璞園青年隊打過球，也讓陳冠全至今仍很感謝璞園的照顧，「因為有了璞青的背景，才讓我這次抱定主意前往璞園打球，就算其他球隊跟我提出高薪邀約也一樣。」
預計跟璞園簽下「3+1」年數合約的陳冠全，上季效力金酒場均可拿6.8分、4籃板，提到離開效力3年的金酒，他語帶無奈表示，「其實真的感覺很對不起寶兒哥(金酒總教練楊哲宜)，畢竟這3年時間他都非常照顧我與偉儒。」
原本金酒上周一(4月24日)就已開始練球，不過楊哲宜直接要求陳冠全與簡偉儒無須加入，直接等到離隊證明書到手就好，結果金酒的離隊證明書在周日(4月30日)發出，兩人才可準備跟璞園詳談合約內容與薪資條件。
金酒當前除了面臨上季兩大主力離隊的現實，球隊也處動盪不安的狀態，楊哲宜是否可以續任總教練，目前狀況仍不明朗，一切最快要等7月之後，才會有比較明確的答案，金酒假如又有球員離開，恐怕一點也不意外！
(中時電子報)
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