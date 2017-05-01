爆雷！瑤瑤《通靈》大結局 阿樂學長讓觀眾哭慘了

《通靈少女》今迎接大結局，阿樂學長「大逆轉」車禍身亡，讓觀眾爆哭。(取材自公視粉絲團臉書)

公視、HBO Asia首次合作的影集《通靈少女》，今天連播兩集，迎來精采大結局，劇組也特地在華山光點戲院舉辦全球首映，比電視台搶先揭密《通靈少女》第一季句點，除了飾演女主角「謝雅真」的郭書瑤，被讚演技自然生動之外，飾男主角「阿樂學長」的蔡凡熙，則為觀眾帶來想不到的大逆轉，讓觀眾哭到不行。

《通靈少女》迎來完結篇，兩集內容帶來大逆轉，阿樂學長竟為了去接來不及前往看演唱會的小真，在半路上遇車禍死去，喪禮上小真受阿樂母親之託，卻通不到阿樂的靈魂，直到強忍悲傷演完了話劇社的搞笑版《羅密歐與茱麗葉》，才終於見到驟逝的男朋友阿樂笑著站在台下，戲中郭書瑤與蔡凡熙再度上演吻戲，最後大哭著送走阿樂學長，場面相當感人。

據《自由時報》報導，蔡凡熙在大結局首映會上表示自己也看到大淚崩，更透露這段戲很難演，因為自己得笑著跟瑤瑤道別，大飆淚的瑤瑤則用盡力氣才完成演出，結局播出後，許多網友大喊不捨學長「領便當」，也笑稱難怪郭書瑤昨天要po文，要粉絲看完《通靈少女》大結局後「不要罵導演」，這個重大轉折真的讓人太揪心了！

(中時電子報)