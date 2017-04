黃智賢：川普明明白白告知全世界 台獨已經玩完了！

黃智賢直言,川普拒絕英川通話,也等於明明白白告知全世界,台獨已經玩完了!(美聯社)

以下為黃智賢臉書全文:

蔡總統專訪顯示蔡團隊既蠢又壞

蔡總統接受路透社專訪,大陸第一時間駁斥,川普第一時間打臉。

其實,川普很直白,蔡總統的專訪一在表明心跡,直白的程度,不輸川普。

直接演出她對川普「我本將心託明月,奈何明月照溝渠」的意思。

直到川普火速打臉,說不願意跟蔡英文再次通電話。

總統府只好尷尬說”本來就沒有通話的規畫」。

1

有人立馬跳出來說,蔡總統之所以陷入被川普打臉的尷尬處境,是是路透社亂翻譯造成的。

那蔡總統到底是怎麼說的?

(1)

是蔡總統主動提到川蔡通話的

當記者問怎麼形容和川普總統的關係,小英的回答,第一次提到川蔡通話 :「我倒是要藉這個機會感謝他願意跟我有一個電話溝通的機會,讓我能夠表達台灣政府跟台灣人民對他當選的祝賀」。

她感謝川普願意跟她講電話。

(2)

而且蔡總統對這通電話一提再提,提了許多次

比如小英又說: 「那唯一可能跟過去比較不同的就是,這一次台灣的總統有機會以電話跟美國的總統(當選人)直接對話。」

(3)

當記者問「會與川普總統進一步對話嗎?您是否期待?」

小英這樣說: 「我們當然期待在重要的時刻﹅在關鍵的事情上面,我們能夠有機會跟美國政府有更直接的溝通,也不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話,但是這可能要看整個情勢的需求跟美國政府在處理這個區域的事務上面的考量。」

她直接說「期待」,「不排除」。

當然她也說,要看美國的考量。

也就是說,她的完整語意是「我願意! 我期待!但要看他願不願意。」

總統說的是「我願意」無誤。

路透社下的標是: 「Taiwan President says phone call with Trump can take place again」。一點都沒誇張或誤解。

路透社的翻譯根本沒有問題,是想要幫總統圓場的心態,才有問題。

2

蔡總統把川蔡通話當成重大的突破與成就,所以喜孜孜的一再提起。

(1)

記者問:去年12月您和川普總統通電話的事,引起很多人談論,受到很多關注,當川普總統接了電話那時,您腦子裡的想法是什麼?

蔡總統這樣回答:「非常感謝川普總統給我們機會表達謝意,這是ㄧ個新的政府,或許在這個新的政府之下,會有些不同的可能性出現。」

這句回答,把蔡政府的心態直白的表明。她又一次感謝川普願意通電話。

然後把通電話當成一種”新的可能性”。

(2)

蔡說: “ 我們希望在很多實際的作為面,或許有一些新的可能性”

然後記者才追問: 您可否舉幾個例子,說明新的可能性是什麼?

總統:打電話這件事情,不就是一個新的可能性嗎?

總統又一次說到 ”或許有一些新的可能性。 “

(3)

記者於是繼續追問:藉由與川普總統通話,您對他有哪些瞭解?

總統:但我想要講的是,他願意接受一個台灣總統的電話,已展現出他代表的一些可能性。

人家問她對川普的了解,蔡說她對川普的了解是「展現出他代表的一些可能性」。

什麼可能性?

就是”突破一中”的可能性。

小英對那通電話的沾沾自喜、感恩,對於「可能性」,念念不忘,一說再說。

3

蔡總統對川普的口氣,充滿了下對上的卑躬屈膝。

對習近平的語氣,則不但冷淡,還擺出上對下般的指責

蔡總統對川普充滿感謝與期待。對台灣被列入匯率操縱名單,則不斷解釋。

對習近平,語氣就很冷峻甚至帶有教訓意味。

她不停的指點北京該如何處理國際事務,而兩岸關係的任何差錯,她認為都是中共的錯。

(1)

她不認為兩岸關係惡化 (worsen ),也不覺得有什麼沒答完的考卷,而是習近平跟她要共同面對新考卷。

她的意思顯然是,要北京面對她當選了,她執政了,她不會更改立場,她不會承認九二共識。

這就是她給習近平的新考卷。

她希望習近平面對。

習近平必須改變立場,因為蔡英文不會改變。

如果北京不接受,既受不夠彈性,就是沒有善意,就是傷害兩岸關係。

(2)

她認為,「今年台灣能否參與WHA,是兩岸關係上非常重要的指標」。

意思是,如果蔡政府不能參加WHA,那就是北京在破壞兩岸關係。

(3)

李明哲案她認為,也在破壞兩岸關係。

蔡總統還認為兩岸關係並沒有惡化,而是北京單方的不友善。

她自己的政府一直保持冷靜。

總統認為北京沒有維持現狀,而且李明哲案「這將嚴重傷害兩岸關係」。

而她自己則是自始至終冷靜以對

她說:「一個台灣的公民被逮捕,我們也不清楚他在中國所受到的待遇,也沒有像我們所期待的一個法治國家應該有的透明性跟程序上的保護。」

中共對李明哲的逮捕,是說跟危害國家安全有關。

但蔡總統用的講法是「一個台灣公民被逮捕」,而且直接指責中共程序和透明程度。

周泓旭在台灣被以共諜罪逮捕,收押期間比李明哲還久。

但蔡總統顯然認為逮捕周泓旭是理所當然,理直氣壯的。

台灣可以羈押大陸公民周泓旭,北京不可以羈押台灣公民李明哲。

4

記者問,有要改善兩岸關係嗎?

蔡總統說「很願意與習近平主席及對岸各階層有實質對話的機會。」

但「希望中國面對與台灣的關係上應該要有新的、不一樣的思考」。

意思是,她沒有做錯任何事,兩岸搞不好,是北京的錯。

除非北京對她讓步,表現出「彈性與善意,台灣人民就可以思考也有彈性」。

兩岸關係的關鍵,其實只有一個,就是蔡政府承不承認自己是中國人?

這一點,蔡政府完全心知肚明。

但蔡政府所有的施政,全部擺明了不承認中華民國這個體制,而且迫不及待的在大大小小的事上去中國化。

所有的去中國化,蔡總統都認為是正當的。

把中華民國,用轉型正義為名,改造為實質上的台灣國。

而這整個過程,台灣人不可以反對,北京不可以作聲。

因為民進黨認為台獨就是民主,所以反台獨就是反民主,就是破壞兩岸關係?

5

這篇專訪,對台美和兩岸關係,都沒有正面意義。

但怪異的是,蔡總統為什麼要在520就職前,選擇對大陸公開挑釁?

這樣荒謬卻直白的心聲,難道是刻意要讓兩岸鬧個魚死網破,好直接把兩岸關係破裂的責任,甩給對岸?

但責任甩給對岸又如何?

川普直接拒絕跟蔡總統通電話,其實也等於明明白白告知全世界,台獨已經玩完了。

蔡政府繼續耍著憲法沒給她的權力,硬是挾持整個台灣去走台獨路,受害最深的,只會是台灣自己。

但蔡政府或許以為,把兩岸關係打爛以後,雖然台灣會受害更深,但民進黨卻可以在選舉上得利無誤?

蔡政府如果不知道專訪內容造成的反效果,那就表示國安團隊蠢。

如果明知後果嚴重卻又刻意操作,那就不但蠢,而且壞。

但讓人更害怕的是,會不會這個團隊直到今天,只知道自己壞,卻不知道自己蠢?

(中時電子報)