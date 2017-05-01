《KMT黨主席選戰觀察之一》 吳敦義：一輪過半 就靠這些票！

吳敦義近日接見國民黨駐美國總支部幹部。(圖:陳子巖攝)

吳敦義期許其選情在首輪投票能一次過半。(圖:陳子巖攝)

曾永權稱：預估吳敦義支持度已領先群雄。(圖:陳子巖攝)

﹝編按：國民黨主席選舉在五月進入最後衝刺之際， 本報記者於近日親身走訪各主要候選人進行深入觀察，並推出系列報導。﹞

在六位國民黨黨主席候選人中最具大型選戰經驗的前副總統吳敦義，目前，毫無疑問的正以「領頭羊」之姿，一馬當先。但「領頭羊」吳敦義並非是毫無「隱憂」的。

吳敦義的最大「隱憂」是：能否一舉在520一輪過半？

吳敦義陣營的操盤手曾永權近日在內部的一次選戰相關會議上指出：儘管，各媒體的民調顯示，吳敦義的支持度是在32%至34%之間。但根據其內部近日所作民調：預估吳敦義可望獲得46%之支持度，就差5%即可在五月二十日的黨主席之爭中「一次過半」。

就因為如此，吳敦義特地在近日接見國民黨駐美國總支部主要負責幹部時強調，在這次的黨主席選舉時應思考的是：「誰有完整的經驗？誰能渡過濁水溪？誰對黨不離不棄？」吳敦義的言下之意，吳的假想敵是誰，實已呼之欲出了。

值得注意的是，一馬當先的吳敦義並對海外重要幹部指出，「我是六位候選人當中，準備最周全的。我整整花了40年了。」吳的選戰軍師曾永權隨即打蛇隨棍上的對近20位海外負責幹部喊話：「吳敦義已遙遙領先，還差5%就可過半，現在就差你們海外了。」不過，吳的這一「最周全準備」，雖是其「加分」優勢，往往也成了吳的「扣分」之處，因為，過去的過度周全，反而讓吳錯失不少「戎機」。

至於，吳敦義本人對「一次過半」的可能性有無信心呢？吳敦義對本報記者坦承：「我看有難度」。顯然，吳敦義並沒有因為穩坐「領頭羊」而衝昏了頭。至少，吳對這場黨魁之爭是萬萬不敢掉以輕心的。

理由很簡單：一旦黨主席之爭在520無法分出勝負而進入了第二輪，雖然，只有前兩名得票高者獲得晉級，戰場由6人縮小成「一對一」的捉對廝殺，但選戰的「變數」增加了，選情的不可測性也將大加提高。這對「領頭羊」的吳敦義來說，顯然是「夜長夢多」的。吳敦義的最高戰略當然是「一輪拚過半」，一次就把它解決掉 。但對其他在後苦苦追趕的5位候選人來說，只求能擠進「決賽」，否則一切就「免談」了 。

換句話說，當520第一輪如無人獲得過半，則這場歹戲拖棚的國民黨主席選戰，即將於2周後進行第二輪投票，一切將從新來過！在此情況下，吳敦義的第一階段「領頭羊」銜頭已變得毫無意義了，反而是落選的4位候選人的支持者將流向何方，卻成了最關鍵的「造王」力量。

(中時電子報)