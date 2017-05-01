川普大讚金正恩：聰明小孩！

美國總統川普在周日大讚北韓領導人金正恩是聰明的小孩，年紀輕輕便掌管國家。(圖片取自美聯社)

北韓最近試發導彈動作頻頻，引發美韓情勢緊張，但美國總統川普在最近接受粉問時卻釋出善意，大讚金正恩是個聰明的小孩。

周日（30日）播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）川普接受專訪表示：「北韓領導人金正恩是聰明的小孩，年紀輕輕便掌管國家。」

對於北韓一直試射飛彈，川普在節目中透露：「外界都質疑金正恩是否精神異常，我對此沒有任何想法。」他也拒絕評論為何北韓近期試射的飛彈都失敗，只認為北韓的飛彈品質不佳，認為最後金正恩將會有更好的飛彈。

至於被問到金正恩鞏固政權而殺了自己姑丈，以及同父異母的哥哥。川普說：「他是一個26或27歲的年輕人，當他的父親去世時，他正在處理一些麻煩的的人，像是掌有軍權或其他人。」

至於是否會與北韓爆發軍事衝突，川普強調：「我們不應對外公布我們的所有行動。就像下棋，我不想別人知道我的想法。我只想說，金正恩將會有更好的飛彈系統。如果此事發生的話，我們不會允許。」

(中時電子報)