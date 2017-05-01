拜登現身新罕州 放眼2020？

美國前副總統拜登卸任後仍經常成為鎂光燈的焦點。(圖:美聯社檔案照)

美國前副總統拜登昨晚現身新罕布夏州出席活動，由於該州一向是初選早期啟動的州，具有高度指標意義，因此拜登的這場活動，又被解讀為有意放眼2020總統大選，或者至少是尚未完全排除參選可能的。

美國前副總統拜登(Joe Biden)自從三個多月前卸任副總統職務後仍經常成為鎂光燈的焦點。根據CNN報導，74歲的拜登昨晚出席當地知名的Mclntyre-Shaheen晚宴，讓民主黨內關注他是否還有選戰要打。

拜登擔任過美國前總統歐巴馬的副手8年，之前更擔任代表達拉瓦州的聯邦參議員長達36年，是個政壇老將。儘管他在2016年的美國總統大選因為個人家庭因素而缺席，拜登在川普上任百日以來，並未向積極說服支持者稱他完全排除了參選2020年總統大選的可能性，因此他昨晚現身新罕布夏州，格外受到外界矚目，又使得他放眼2020年大選的話題受到熱議。

拜登在上個月接受媒體採訪時曾表示，如果是他代表民主黨參選，或許有勝算能夠勝出，「我會不會遺憾沒有當總統？會的。」而他去年底在華府與媒體交談時，CNN的記者曾經和他開玩笑地問，是否還會再競選，拜登當時也笑答「會的，我2020年還要參選。」至於是參選甚麼公職？拜登接著又開玩笑地說「就選總統啊，管他的呢！」

拜登摯愛的兒子、前達拉瓦州總檢察長Beau Biden在2015年因為腦癌過世，讓拜登夫婦傷心欲絕，隨後他慎重考量後，決定不參選2016年總統大選。

(中時電子報)