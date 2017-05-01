川普：我的百日史上最成功被打臉...
美國總統川普上任滿百日，細數他這100天的政績，川普內政方面的競選支票卻幾乎跳票，立下的38項承諾，川普僅兌現當中7項，食言率逾8成，媒體還拿出民調表示他的支持度只有44%，創下史上最低紀錄。但川普似乎還是自我感覺良好，信心爆棚，自誇自己的執政團隊，是美國史上最成功！
美國總統川普在大選最後階段曾告訴選民，若他勝選，將在執政百日內，兌現他立下的38項承諾。媒體檢視指出，川普僅兌現當中7項，高達逾8成諾言沒實現。但川普自評其百日表現說：「我國史上最成功的政府，我不認為有任何人能在百日中完成我們所做的事，因此我們非常高興」。
ＣＮＮ和民意研究公司的民調亦顯示，54％民眾不認同川普表現，僅44％支持，使其成為自艾森豪總統時代採用現代民調以來，六十多年來就職百日民調最低的美國總統。就連與他關係較友好的福斯新聞民調顯示，比起就職時的48％，川普當前支持度僅45％，遠遜於前任歐巴馬同時期的62％。
(中時電子報)
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