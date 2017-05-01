川普砍企業稅 恐引發世界減稅戰

川普宣布將來大降企業稅(corporate tax rate)，從最高的35%減到15%，大減20％的稅，恐引發世界各國跟風。(圖片取自美聯社)

川普宣布將來大降企業稅(corporate tax rate)，從最高的35%減到15%，大減20％的稅，美國財政部長米努勤(Steven Mnuchin)更稱這是美國「史上最大的減稅(biggest tax cut)」方案。不過專家表示，由於美國是大國，令人擔心會引發新的全球減稅戰爭，對社會造成負面後果。

川普的經濟顧問寇恩（Gary Cohn）形容，「這是1986年以來最重大的稅務改革法案，也是美國歷史上最大減稅措施」。

美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）表示，減稅的目的是「讓流向海外的數兆美元資金回流，在美國投資」，以創造工作機會。川普認為跨國公司放在海外的盈餘2.6兆美元，可以藉由這合理的低稅率，讓這些跨國公司把錢帶回美國來投資。藉稅改推升美國經濟出現每年3%的成長。不過，這項的減稅方案可能在國會面臨強硬反對，目前已造成國會議員意見嚴重分歧

樂施會（Oxfam）發言人歐布瑞（Manon Aubry）表示：「當世界上最強大的國家決定如此大幅減少稅收時，其他國家可能跟風，帶來的不平衡現象將對我們的社會有很大衝擊。」

她強調政府為彌補短少的稅收，政府可能有意提高加值稅，便會讓環境較差的人承擔不相稱的稅。

另外，安永聯合會計師事務所（EY）的稅務律師李布（Jean-Pierre Lieb）表示，目前美國的企業稅在經濟合作暨發展組織（OECD ）會員國中名列第一，法國以34%排第二，比利時以33%居第3，其次是澳洲的30%。經合組織會員國的平均企業稅率是24%。

現在有許多國家為吸引外資，英國原已決定在2020年將稅率由20%降到17%，為了緩和脫離歐洲聯盟的衝擊，據報導如今甚至有降稅到15%的計畫。法國也預定在2020年將稅率由34%降到28%，義大利和以色列等國家也有意跟風，匈牙利甚至計畫將稅率由19%降到9%。而美國如此大幅減稅將加重各國間的緊張情勢，引起世界一股減稅戰爭。

(中時電子報)