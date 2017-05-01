五月飄雪！三峽賞桐花秘境！輕近山林不擾遊

五月雪-新北市自然生態保育團隊志工周鳳琴提供。（新北市農業局）

五月飄雪囉！來三峽賞美景！花新北市擁有精彩豐饒的自然生態與農村旅遊，為此農業局特別規劃「新北賞花農遊趣」系列活動，於29日在三峽鳶山步道與民眾一同欣賞油桐的植物生態及近距離觀察周邊環境的昆蟲及小動物，透過農業局的生態保育志工進行導覽解說，讓民眾體驗知性與感性兼備的春之旅。

晚春四月底即將邁入桐花似錦的時節，與去年同期相比，今年由於氣候影響桐花晚開，目前景況含苞待放，歡迎大家持續留意花況，再訪近郊步道觀賞桐花之美。油桐樹樹型修長達十餘公尺，樹冠水平開展，脈網顯著，耐寒耐瘠，油桐葉基有一對杯狀腺體會分泌甜汁，與花的功能相仿，吸引螞蟻、蜜蜂、蝴蝶等昆蟲圍繞。

種子具經濟價值，可榨桐油供紙傘、塗料、肥皂、油漆、油墨使用。油桐一般於春季3至5月開花，由於花身輕盈曼妙，風一吹來，滿山遍野的白色油桐花翩翩飛舞，如大片飛雪飄落，故油桐花又有「五月雪」的美稱。

白了山頭-新北市自然生態保育團隊志工周吉常提供。（新北市農業局）

沿途可見步道兩側豐富的植物群落，各種蝶類、蛾類、蜻蜓四處飛舞，許多鍬形蟲、竹節蟲也悄悄現蹤跡，在滿山綠色植物包圍下，每個人靜下心來慢慢走、細細瞧，打開耳朵也打開心胸，瞭解在地生態資源與人文背景，度過充實又健康的春日小旅。

農業局表示，除了以深度導覽解說讓參與者對新北各地人文及生態有更深入的了解外，透過「輕」近山林運動的推廣，腳步音量放慢放輕，降低對環境的干擾，從事戶外活動時攜帶恰好份量的食物，減少製造垃圾，並保持尊重、謙卑的態度，小小的動作，就是人與自然最輕鬆簡單的相處方式。

「新北賞花農遊趣」下一場次為5月下旬（暫定）於石門麟山鼻步道欣賞台灣百合，活動訊息請上農業局官網查詢。

(中時電子報)