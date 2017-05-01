文化部護資產！新書《維護計畫》出版

文化部楊子葆次長與金塔姆辛˙克爾博士（Tamsin_Kerr）合影。（文化部提供）

文化部文化資產局於4月28日在台北市定古蹟紀州庵文學森林-古蹟大廣間舉行《維護計畫》(Conservation Plan)中譯本新書發表會。現場將展示翻譯成果，並邀請已故原著作者詹姆士˙克爾(James Kerr, 1932-2014)博士的千金塔姆辛˙克爾博士(Tamsin Kerr)及國際文化紀念物與歷史場所委員會(ICOMOS)副主席彼得˙菲利浦(Peter Phillips)到場共襄盛舉。

文化部楊子葆次長表示為引介國際文資新知，委由遠景出版事業有限公司出版澳洲重要文化資產著作《維護計畫》(Conservation Plan)中譯本，《維護計畫》原著作者詹姆士˙克爾博士為澳洲知名建築史學家與文化資產保存工作者，評估暨操作維護計畫的經驗長達25年，並在澳洲ICOMOS剛成立的十年間，參與了《布拉憲章》的起草工作，其在澳洲及國際文資界的貢獻相當卓著，並於2011年成為國際ICOMOS的終身會員。

由左至右：榮芳杰助理教授、施國隆局長、塔姆辛·克爾博士、楊子葆政務次長、澳洲代表處徐佩儀副代表、彼得·菲利浦副主席、吳秉聲副教授、邱博舜副教授。（文化部提供）

文化部文化資產局自2015年與澳洲文化資產協會(AusHeritage)簽署合作備忘錄以來，基於友好的合作關係，經由該協會推介《維護計畫》，認識了這本改變澳洲文化資產維護實踐工作的重要著作，並委由國立成功大學吳秉聲副教授翻譯、國立臺北藝術大學邱博舜副教授審訂，使本書中文版得以順利面世。

《維護計畫》全書共六章，明確地指引了擬定文化資產維護計畫、制定政策的方向，並提供各項文化資產重要詞彙的解釋，書中豐富的西方社會案例與具體的執行方針，對位處在東方社會的我國而言，可更寬闊地認識多面向的維護計畫及實踐的效益，相當具有參考價值。期望能藉由學習澳洲經驗，激發多元的保存思維，並提升我國文化資產保存的實踐成效。

(中時電子報)