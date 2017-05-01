白天悶熱高溫30度 午後水氣增有短暫陣雨

在溫度方面，則仍然是清晨稍涼、白天悶熱，日夜溫差大的天氣型態，大部分地區高溫皆可達３０度左右。(本報系資料照)

今天（５月１日）水氣略增，午後山區易有熱對流發展造成短暫陣雨；在溫度方面，則仍然是清晨稍涼、白天悶熱，日夜溫差大的天氣型態，大部分地區高溫皆可達３０度左右，南部受東風過山沉降作用影響，甚至有可能出現３２至３４度的高溫，提醒您要注意防曬、防中暑，多補充水分。

根據中央氣象局資料顯示，今天北部平地也有可能受到熱對流擴展影響而有局部降雨出現，在宜花東一帶則是受到偏東風帶來水氣的影響，整天都有間歇性降雨的機率，有時候雨勢可能比較明顯，提醒東半部地區的民眾外出記得攜帶雨具。

另外，在金門、馬祖易受低雲或局部霧影響能見度，有交通往返需求請多留意航班及氣象資訊。

空氣品質方面，今天西半部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為臭氧。

(中時電子報)