川普爆：中國可能駭入電郵 干預美大選

川普在專訪中又口出狂言，表示中國可能曾入侵民主黨的電郵伺服器，干預去年11月的美國總統大選。(圖片取自美聯社)

美國總統川普言論向來辛辣，口無遮攔，最近他在專訪中又口出狂言，表示中國可能曾入侵民主黨的電郵伺服器，干預去年11月的美國總統大選。

周日（30日）播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）《面對國家》（Face the Nation）節目專訪中表示，被問及駭客問題，川普忽然語出驚人表示，中國可能曾入侵民主黨的電郵伺服器，干預去年11月的美國總統大選。

川普去年贏得大選後，美國中央情局（CIA）、聯邦調查局（FBI）等情報單位一致認定，是俄羅斯駭入民主黨人的電郵伺服器，幫助川普贏得選舉，川普一直否認，現在又把矛頭指向中國，川普接受專訪首次透露，中國也很可能有這種駭客行為，不過他沒有提出證據，也坦承除非抓到駭客，否則很難認定到底是誰做的。

(中時電子報)