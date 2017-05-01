土炸敘25死 美軍開始巡邏兩國邊境
上周二(25日)土耳其在沒有知會美國等國際盟軍的情況下，發動對敘利亞和伊拉克空襲，造成25名美國扶植的庫德戰士喪命，儘管安卡拉當局否認針對他們發動攻擊，但是美國隨後立即表達「深度關切」，並且在30日開始派兵巡邏土耳其和敘利亞邊境。
根據CNN報導，土耳其25日無預警地在伊拉克北部和敘利亞北部山區發動攻擊，造成兩國邊境爆發衝突，讓原本複雜的情況更加混亂。30日美軍開始派兵前往，試圖阻止兩國盟軍之間的暴力衝突不斷升高。
美軍聯合指揮部表示，此次巡邏的目的在於，阻止美國最信任的2個反IS盟軍之間，再度發生衝突和暴力升級，並且告知土耳其和敘利亞民主力量組織，美國加強對抗IS恐怖組織的承諾和決心。指揮部說，我們希望盟軍都把目標鎖定在恐怖組織身上，因為恐怖組織IS才是區域穩定最大的威脅，也是全球和平的一顆不定時炸彈。
美國官員透露，軍隊已經在上周五(28日)展開巡邏工作，主要由特種作戰部隊執行任務，並且透過裝甲車進行運送。
土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)則表示，他將在本月16日前往華盛頓拜會美國總統川普，針對最近爆發的衝突事件展開討論，並且呼籲美國中止介入土耳其和敘利亞兩國之間的關係，他表示，我們會管好自己的事情。
(中時電子報)
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