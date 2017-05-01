5月1日各報頭版要聞

重點要聞

●消防父救援 驚見愛女溺斃

拿獎學金、準備赴德國一圓留學夢的26歲女子胡慧軒，昨日在南澳北溪溯溪時，不慎踩空溺水，宜蘭縣南澳消防分隊獲報，火速展開「即刻救援」，其中，救人無數的小隊長胡茂昌，爬山涉水3公里趕抵現場，赫然發現溺水者，竟然是自己的二女兒，他噙著眼淚，親自對女兒進行CPR，並大聲喊著「起來！起來！」遺憾的是，歷經半小時搶救，儘管胡小隊長親情呼喚，仍喚不回女兒的性命，胡茂昌只能落淚悲喊「我放棄了！」

●退撫基金 19年後仍破產 多繳少領延退 年輕教師反年改

約20位現職教師昨站出來說，政府要新一代教師多繳、少領、延退，可是又表示19年後退撫基金仍會破產，「所以要我們繳心酸的嗎？」他們反對這次年金改革。曾在淡江大學任教的國民黨立委柯志恩表示，她修教育學程的學生中，有一半已經退掉。

●川普吹百日政績 讚中國幫大忙

美國總統川普4月29日就職滿百日，他當天遠離華府，前往把他拱進白宮的關鍵票倉賓州，參加群眾集會向鐵桿支持者取暖。川普在演說中細數執政100天「極具成果」，強調繼續貫徹美國優先理念，並稱許中國在北韓事務上「幫了大忙」。川普也不忘告訴台下逾萬名歡聲震天的狂熱粉絲，他在未來的「偉大戰鬥」都將贏得勝利。

重點要聞

●警擒悍匪 鬧區駁火35槍

警匪在夜市鬧區駁火35槍！新北巿警方昨上午在人口密集的中和興南夜巿，圍捕一名要犯，雙方當街槍戰，嫌犯逃入公寓樓梯間負隅頑抗，警匪再度駁火，悍匪甚至掏出手榴彈插銷拔掉一半，另一手拿槍抵住太陽穴，嗆警：「再過來就丟過去了！」威脅要同歸於盡，警方為化解危機，安排嫌犯女友、家人到場親情喊話，並談判力勸「獄中表現好，仍有機會獲假釋」，經三個半小時對峙，嫌犯終棄械投降，警方以智取勝，漂亮化解這場驚心動魄的鬧區槍戰，無人傷亡。

●作家悼才女 「心情像廢墟」陳芳明見A女父親 讚她誠實勇敢

才女作家Ａ女上周四自殺身亡，得年二十六歲，其臉書帳號已轉為紀念帳號，保留生前貼文、相片，讓親友緬懷。作家陳芳明昨與Ａ女父親和丈夫會面，追憶Ａ女成長點滴，陳指Ａ女「以愛與誠實，揭露這個社會的虛偽」，強調「她的誠實，無非是要為這個荒涼世界帶來更多愛。」

●奇萊墜谷 女求救後罹難

「黑色奇萊」再傳山難！高雄市李姓女子上周五與黃姓男領隊攀登奇萊主峰，李女前天登頂途中體力不支獨自折返，黃男竟繼續登頂，後來李女不慎失足墜落碎石坡，因受傷無法移動，打電話求救；消防局前晚入山救援，昨申請空勤總隊黑鷹直升機，發現李女罹難，將遺體吊掛下山，交由檢警查明死因；登山專家痛批黃男應留下照顧李女，不應繼續登頂，導致李女失足無人照料。

重點要聞

●羽球亞錦賽 台灣第一人 戴資穎退山口茜摘金

生涯首闖羽球亞錦賽最終戰，我國「世界球后」戴資穎今天碰世界排名第5、亞錦賽排第2種子的日本好手山口茜，雖丟掉亞錦賽第1局，先盛後衰演出逆轉勝，以18：21、21：11、21：18稱霸，不但以跨季22連勝收下連6座金盃，更成為首位在亞錦賽奪金的台灣羽將。

●公務員年改今審查 內外夾擊

年金改革法案審查進入深水區，立法院司法法制委員會本周一、三排審「公務人員退休撫卹法」草案，今天一開會將進入實質審查；國民黨團總召廖國棟表示，會以「文攻」為主，針對內容一條條提出修正動議；民進黨團總召柯建銘說，一條條提意見也是一種態度、丟桌子也是一種態度，只要不反改革，一切好談。

●520執政一周年將屆 前瞻爭議卡住執政節奏？

執政周年將屆，立法院是民進黨推動改革及兌現競選政見的主戰場，立院本會期三大議案的前瞻基礎建設計畫、年金改革法案、促轉條例立法時程，在上周審查前瞻基礎建設特別條例草案議事爭議，會否打亂執政黨政治節奏，本周將是關鍵。

重點要聞

●主計長駁「前瞻＝錢坑」

行政院提出「前瞻基礎建設計畫」八年八八二五億元，遭質疑「錢坑」、「分配不公」等。行政院主計長朱澤民說明，加計前瞻建設預算，估計未來八年平均每年債務淨增一三一八億元，低於馬政府八年平均每年一九五八億元，沒有債留子孫的問題。他強調，前瞻建設也沒有「重綠輕藍」，四條輕軌有兩條在新北市，還有花東鐵路雙軌電氣化等，都不是民進黨執政的縣市。

●白宮證實 川普曾會郭董

鴻海董事長郭台銘日前兩度進入白宮，有無見到美國總統川普成為外界矚目焦點。彭博報導，白宮發言人史卓姆（Natalie Strom）證實，郭台銘四月二十八日上午曾與川普短暫會面，「感謝他（川普）的成長和創造就業政策」。鴻海隨後表示，計畫大幅增加在美國的投資。

●軍事交流 去年美訪台逾千人次

美國總統川普和中國國家主席習近平在「川習會」達成共識，將建立兩國全面對話機制。國防部指出，未來將請美方定期就美中全面對話機制，與我方交換意見，除強化台美戰略溝通，並針對我國可能影響研擬因應方案；至於台美軍事交流，國防部指出，美國去年來訪計一百四十餘案、一千餘人次，我方赴美計一百七十餘案、九百餘人次。

(中時電子報)