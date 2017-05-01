印尼版蝶戀花？ 巴士疑煞車失靈釀11死46傷
難道是印尼版「蝶戀花」事件？印尼爪哇島昨（30）日發生連環撞車禍，肇事的觀光巴士連撞數輛車後墜入山溝，造成至少11死46傷。
據《東網》報導，一輛從印尼首都雅加達（Jakarta）開出的觀光巴士疑似煞車失靈，行經一處村莊時失控撞上3台汽車、4台機車，最後墜落約十公尺深的山溝，目前已知11人身亡、至少46人受傷。現場可見觀光巴士車底朝天且車身凹陷，座椅飛出車外，由於安檢和相關設備標準較低，車禍在印尼可謂屢見不鮮。這起嚴重車禍疑為巴士煞車失靈導致，詳細事故原因警方已著手調查。
「蝶戀花」事件發生於今年2月，武陵賞櫻團在國道5號翻覆，導致33死11傷的慘劇，除了遊覽車品質，也引發社會對疲勞駕駛及廉價旅遊削價競爭的檢討。
(中時電子報)
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