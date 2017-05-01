土雞蛋比較營養？專家這樣說
市售土雞蛋比白雞蛋要貴上許多，但真的有比較營養嗎？根據養雞協會理事長詹茂進表示，「其實無論土雞蛋或是一般雞蛋，都一樣營養啦！」
民眾在購買雞蛋時，因土雞蛋比一般雞蛋要貴上許多，因此認為偏橘紅色的土雞蛋較有營養價值，但詹茂進指出，其實這只是民眾的心理作用而已，土雞蛋和一般雞蛋之所以不同只是因為雞隻的品種不同，因此無論是土雞蛋和一般雞蛋，都一樣營養，而蛋殼顏色也跟蛋的營養成份沒有直接關係。
另據營養師蘇秀悅曾說，雖然蛋殼顏色只是雞品種不同，和營養沒有直接關係，倒是較橘、較深色的蛋黃，可能代表有較多胡蘿蔔素，呼籲民眾選購蛋品不用太執著蛋殼顏色。
至於如何挑選雞蛋，衛福部食藥署建議掌握４大重點，一、注意完整性，不要有裂痕；二、外觀要乾淨，沾有糞便的雞蛋不要購買；三、選有ＣＡＳ優質蛋品的標誌認證的雞蛋；四、檢視生產日期以及保存期限。
食藥署也提醒民眾，購買雞蛋回家後，應儲存5℃或以下的溫度的冰箱裡，並保持5度Ｃ，為抑制沙門氏桿菌等病菌，且於２週內食用完畢為佳。
(中時電子報)
關鍵字：雞蛋
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